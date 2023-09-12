موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3109032 القاهرة - سفارة دولة الكويت لدى مصر تقول ردا على ما ورد إليها من المكتب العسكري الكويتي في القاهرة إن قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت كان خطأ غير مقصود.
3109039 الكويت - منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بعد تعادله مع نظيره العراقي بنتيجة (2 - 2) في آخر مباريات المجموعة السادسة من التصفيات والتي استضافتها البلاد.
3109007 مراكش (المغرب) - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر يوم السبت الماضي عدة مدن مغربية وحدد مركزه بجماعة (ايغيل) اقليم الحوز جنوب المغرب الى 2901 حالة وفاة و5530 جريحا.
3109027 تونس - حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة (درنة) الليبية ترتفع إلى أكثر 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
3109022 واشنطن - رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يعلن أنه قام بتوجيه لجنة بالمجلس لفتح "تحقيق رسمي" لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية. (النهاية)
ر ج
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