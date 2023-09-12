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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3109032 القاهرة - سفارة دولة الكويت لدى مصر تقول ردا على ما ورد إليها من المكتب العسكري الكويتي في القاهرة إن قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت كان خطأ غير مقصود.
3109039 الكويت - منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بعد تعادله مع نظيره العراقي بنتيجة (2 - 2) في آخر مباريات المجموعة السادسة من التصفيات والتي استضافتها البلاد.
3109007 مراكش (المغرب) - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر يوم السبت الماضي عدة مدن مغربية وحدد مركزه بجماعة (ايغيل) اقليم الحوز جنوب المغرب الى 2901 حالة وفاة و5530 جريحا.
3109027 تونس - حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة (درنة) الليبية ترتفع إلى أكثر 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
3109022 واشنطن - رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يعلن أنه قام بتوجيه لجنة بالمجلس لفتح "تحقيق رسمي" لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية. (النهاية)

ر ج



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