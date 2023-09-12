مسؤولة أممية لمجلس الأمن: قلقون من نقل أسلحة لأوكرانيا

مسؤولة أممية لمجلس الأمن: قلقون من نقل أسلحة لأوكرانيا
التاريخ
9/12/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 12 أيلول (بترا) عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، تناولت الحرب في أوكرانيا.
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة إعلامية لأعضاء المجلس، إن التقارير المتعلقة بنقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الحرب مثيرة للقلق للغاية، مضيفة "أننا نحيط علما أيضا بالتقارير المتعلقة بنقل ذخيرة دبابات اليورانيوم المنضب إلى القوات الأوكرانية".
وأضافت أن توريد الأسلحة والذخيرة في أي حالة نزاع مسلح يثير مخاوف كبيرة بشأن التصعيد المحتمل للعنف ويشكل مخاطر كبيرة لتحويل مساره وانتشارها حتى بعد انتهاء النزاع.
وتابعت ناكاميتسو "أن الهجمات المستمرة والمكثفة ضد المدنيين والبنية التحتية والخدمات المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمرافق الصحية والتعليمية والموانئ والطرق والجسور ومنشآت الحبوب، ما تزال مثيرة للقلق للغاية".
-- (بترا)
م د/أز/ هـ ح
12/09/2023 23:07:06
MENAFN12092023000117011021ID1107057920
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