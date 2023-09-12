مسؤولة أممية لمجلس الأمن: قلقون من نقل أسلحة لأوكرانيا

نيويورك 12 أيلول (بترا) عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، تناولت الحرب في أوكرانيا.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة إعلامية لأعضاء المجلس، إن التقارير المتعلقة بنقل واستخدام الذخائر العنقودية طوال فترة الحرب مثيرة للقلق للغاية، مضيفة "أننا نحيط علما أيضا بالتقارير المتعلقة بنقل ذخيرة دبابات اليورانيوم المنضب إلى القوات الأوكرانية".

وأضافت أن توريد الأسلحة والذخيرة في أي حالة نزاع مسلح يثير مخاوف كبيرة بشأن التصعيد المحتمل للعنف ويشكل مخاطر كبيرة لتحويل مساره وانتشارها حتى بعد انتهاء النزاع.

وتابعت ناكاميتسو "أن الهجمات المستمرة والمكثفة ضد المدنيين والبنية التحتية والخدمات المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمرافق الصحية والتعليمية والموانئ والطرق والجسور ومنشآت الحبوب، ما تزال مثيرة للقلق للغاية".

-- (بترا)

م د/أز/ هـ ح

12/09/2023 23:07:06

