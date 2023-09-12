المنتخب الأولمبي لكرة القدم يتأهل إلى كأس آسيا متصدرا مجموعته
التاريخ
9/12/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) -تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما، متصدرا المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة.
وتأهل المنتخب بعد فوزه على نظيره السوري في اللقاء الذي جمعهم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين دون رد، سجلهما رزق بني هاني ووسيم ريالات.
وحسم المنتخب صدارته للمجموعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وسلطنة عُمان وبروناي، بـ 9 نقاط.
وكان المنتخب فاز في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي بروناي وسلطنة عمان، ليتأهل الى البطولة التي تقام العام المقبل في قطر.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
12/09/2023 23:05:06
MENAFN12092023000117011021ID1107057919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.