عمان 12 أيلول (بترا) -تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما، متصدرا المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة.

وتأهل المنتخب بعد فوزه على نظيره السوري في اللقاء الذي جمعهم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين دون رد، سجلهما رزق بني هاني ووسيم ريالات.

وحسم المنتخب صدارته للمجموعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وسلطنة عُمان وبروناي، بـ 9 نقاط.

وكان المنتخب فاز في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي بروناي وسلطنة عمان، ليتأهل الى البطولة التي تقام العام المقبل في قطر.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

12/09/2023 23:05:06

