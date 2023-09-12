بحث سبل التعاون بين جامعة جدارا ومؤسسة التايمز العالمية

بحث سبل التعاون بين جامعة جدارا ومؤسسة التايمز العالمية
التاريخ
9/12/2023 11:27:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 12 أيلول (بترا)- بحثت نائبة رئيس جامعة جدارا ، الدكتور إيمان البشيتي، مع المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لمؤسسة التايمز العالمية لتصنيف الجامعات، الدكتور لوكاش جيتلي، اليوم الثلاثاء، فرص التعاون المشترك بين الطرفين، بحضور أعضاء لجنة التصنيفات الدولية والمحلية في الجامعة.
وناقش الجانبان إمكانية تزويد مؤسسة التايمز الجامعة بالمعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب، لتطوير إستراتيجية الجامعة ووضعها على خارطة التصنيفات الدولية وفي مراتب متقدمة على مستوى الجامعات عالميًا، والتباحث حول مؤشرات ومقاييس التنمية المستدامة وتصنيف الجامعات العالمي.
كما ناقش الطرفان متابعة عملية التقدم بالتصنيف بالتوازي مع خطة الجامعة الإستراتيجية للتسويق، والتأكيد على التواصل المستمر مع التايمز لمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وضمن هذا الإطار تعمل الجامعة على زيادة عدد الطلبة والعاملين الدوليين، وتطوير خطة البحث العلمي لكل كلية، والعمل على زيادة عدد المتقدمين لها، علما بأن الجامعة مصنفة عالميا في العامل السادس وبرتبة 401-600.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
12/09/2023 22:55:20
MENAFN12092023000117011021ID1107057918
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