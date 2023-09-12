بحث سبل التعاون بين جامعة جدارا ومؤسسة التايمز العالمية

إربد 12 أيلول (بترا)- بحثت نائبة رئيس جامعة جدارا ، الدكتور إيمان البشيتي، مع المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لمؤسسة التايمز العالمية لتصنيف الجامعات، الدكتور لوكاش جيتلي، اليوم الثلاثاء، فرص التعاون المشترك بين الطرفين، بحضور أعضاء لجنة التصنيفات الدولية والمحلية في الجامعة.

وناقش الجانبان إمكانية تزويد مؤسسة التايمز الجامعة بالمعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب، لتطوير إستراتيجية الجامعة ووضعها على خارطة التصنيفات الدولية وفي مراتب متقدمة على مستوى الجامعات عالميًا، والتباحث حول مؤشرات ومقاييس التنمية المستدامة وتصنيف الجامعات العالمي.

كما ناقش الطرفان متابعة عملية التقدم بالتصنيف بالتوازي مع خطة الجامعة الإستراتيجية للتسويق، والتأكيد على التواصل المستمر مع التايمز لمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وضمن هذا الإطار تعمل الجامعة على زيادة عدد الطلبة والعاملين الدوليين، وتطوير خطة البحث العلمي لكل كلية، والعمل على زيادة عدد المتقدمين لها، علما بأن الجامعة مصنفة عالميا في العامل السادس وبرتبة 401-600.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

12/09/2023 22:55:20

