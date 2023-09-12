تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع أسهم البنوك

نيويورك 12 أيلول (بترا)- تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، حيث استقر مؤشر داو جونز وانخفض نازداك، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالارتفاع.

وارتفع مؤشر داو جونز، في بداية اليوم 100 نقطة، لكنه عاد وانخفض قبيل الإغلاق اليوم، ليستقر عند 34655 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 140نقطة ليصل إلى 13780 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 25 نقطة ليصل إلى 4463 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1860 نقطة.

وخسر سهم ابل 3 دولارات، علما أن الشركة كشفت النقاب عن طرازات أي فون جديدة، وانخفض السعر ليصل إلى 176 دولارا للسهم الواحد"، كما انخفض سعر سهم مايكروسوفت نحو 5 دولارات ليصل إلى 332 دولارا للسهم الواحد.

وفي قطاع البنوك، قفر سعر سهم بنك "غولدمان ساكس" 9 دولارات ليصل إلى 333 دولارا للسهم الواحد، فيما ارتفع سهم بنك شيس منهاتن دولارين ليصل إلى 146 دولارا للسهم الواحد.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" دولارين ليصل إلى 89 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/أز/ هـ ح

12/09/2023 22:05:37