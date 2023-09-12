على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا بالساقية يوم 29 الشهر الجارى

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية، وافق على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة.

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء



