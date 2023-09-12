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على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا بالساقية يوم 29 الشهر الجارى

9/12/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) يُحيى النجم
علي الحجار
حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى
يوم الجمعه الموافق 29 سبتمبر الجارى وسيقدم الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة وتترات مسلسلاته التى يعشقها الجمهور، كما سيقدم بعض الأغانى الجديدة.

وتألق النجم الكبير
علي الحجار
بصحبة فرقته الموسيقية خلال احتفالية 100 سنة سيد درويش التي بثتها قناة الحياة، وذلك في عدد من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل بنقابة الصحفيين.
وقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية، وافق على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة.

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء



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