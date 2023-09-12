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المانيكير بلون الشوكولاتة موضة خريف 2023.. منها الفرينش

9/12/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) هل أنت من محبي تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة، في يوم خريفي، تنعشك به النسمات الباردة؟ لا شك في أن هذا الكوب بمثابة الدفء الذي تحتاجينه لتلك الليلة الباردة، ولكن هل جربت التزين بلون الشوكولاتة في أظافرك، هذا ما جاء به خريف 2023 ، حيث إن لون الشوكولاتة الغني يمكن أن يخرج الدفء من الجلد، سواء كان بمفرده، أو مع مزجه بألوان أخرى.

ووفقًا لموقع "glam" هناك العديد من الأفكار لطلاء الأظافر بدرجات ألوان الشوكولاتة في خريف 2023:

تدرج الشوكولاتة

تعد طريقة تدرج الألوان هي واحدة من الطرق الممتعة، التي تخلق مظهرا متطورا، للحصول على المانيكير، اختاري خمس درجات من اللون البني تتراوح من الفاتح إلى الداكن للحصول على التنويع المثالي لأظافرك.


تدرج الشيكولاتة بريق الشوكولاتة

إذا كنت تريدين إضافة بعض اللمعان إلى أظافرك، ففكري في إضافة الجليتر كبريق ومظهر مرح إلى أي مظهر، وللحصول على المظهر، ابحثي عن مادة لامعة بنية داكنة وضعيها على التصميم الذي تختاريه.


بريق الشيكولاتة لون شوكولاتة مع أحجار

تعتبر الفصوص اللامعة دائماً خياراً رائعاً لأظافرك خاصة إذا استخدمت احداها على أظافرك، سواء كان لديك فص أو أكثر، فهذا يخلق مظهرا مميزا مناسبا لذوقك، ولافت للنظر.


لون شيكولاتة مرصع درجة واحدة من لون الشوكولاتة

لون الشوكولاتة الساخنة مثالي لإنشاء أظافر مميزة، كما أنه رائع على أظافر قصيرة، ذلك لأنه يجذب كل التركيز إلى اللون، مما يخلق مظهرا أنيقا للأظافر.


لون الشيكولاتة لون شوكولاتة فرينش

إذا كنت تبحثين عن فكرة مانيكير فرنسي "فرينش" خارج الصندوق، جربي رسم هذا النموذج على أظافرك، بنفس اللون مع الملمع، حيث سيكون المظهر مختلفا تماما عما يفعله معظم الناس ويتطلب لونا واحدا فقط.


لون شوكولاتة فرينش



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