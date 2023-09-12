المانيكير بلون الشوكولاتة موضة خريف 2023.. منها الفرينش

ووفقًا لموقع "glam" هناك العديد من الأفكار لطلاء الأظافر بدرجات ألوان الشوكولاتة في خريف 2023:



تعد طريقة تدرج الألوان هي واحدة من الطرق الممتعة، التي تخلق مظهرا متطورا، للحصول على المانيكير، اختاري خمس درجات من اللون البني تتراوح من الفاتح إلى الداكن للحصول على التنويع المثالي لأظافرك.

إذا كنت تريدين إضافة بعض اللمعان إلى أظافرك، ففكري في إضافة الجليتر كبريق ومظهر مرح إلى أي مظهر، وللحصول على المظهر، ابحثي عن مادة لامعة بنية داكنة وضعيها على التصميم الذي تختاريه.

تعتبر الفصوص اللامعة دائماً خياراً رائعاً لأظافرك خاصة إذا استخدمت احداها على أظافرك، سواء كان لديك فص أو أكثر، فهذا يخلق مظهرا مميزا مناسبا لذوقك، ولافت للنظر.

لون الشوكولاتة الساخنة مثالي لإنشاء أظافر مميزة، كما أنه رائع على أظافر قصيرة، ذلك لأنه يجذب كل التركيز إلى اللون، مما يخلق مظهرا أنيقا للأظافر.

إذا كنت تبحثين عن فكرة مانيكير فرنسي "فرينش" خارج الصندوق، جربي رسم هذا النموذج على أظافرك، بنفس اللون مع الملمع، حيث سيكون المظهر مختلفا تماما عما يفعله معظم الناس ويتطلب لونا واحدا فقط.



