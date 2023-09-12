المانيكير بلون الشوكولاتة موضة خريف 2023.. منها الفرينش
التاريخ
9/12/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) هل أنت من محبي تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة، في يوم خريفي، تنعشك به النسمات الباردة؟ لا شك في أن هذا الكوب بمثابة الدفء الذي تحتاجينه لتلك الليلة الباردة، ولكن هل جربت التزين بلون الشوكولاتة في أظافرك، هذا ما جاء به خريف 2023 ، حيث إن لون الشوكولاتة الغني يمكن أن يخرج الدفء من الجلد، سواء كان بمفرده، أو مع مزجه بألوان أخرى.
ووفقًا لموقع "glam" هناك العديد من الأفكار لطلاء الأظافر بدرجات ألوان الشوكولاتة في خريف 2023: تدرج الشوكولاتة
تعد طريقة تدرج الألوان هي واحدة من الطرق الممتعة، التي تخلق مظهرا متطورا، للحصول على المانيكير، اختاري خمس درجات من اللون البني تتراوح من الفاتح إلى الداكن للحصول على التنويع المثالي لأظافرك.
تدرج الشيكولاتة بريق الشوكولاتة
إذا كنت تريدين إضافة بعض اللمعان إلى أظافرك، ففكري في إضافة الجليتر كبريق ومظهر مرح إلى أي مظهر، وللحصول على المظهر، ابحثي عن مادة لامعة بنية داكنة وضعيها على التصميم الذي تختاريه.
بريق الشيكولاتة لون شوكولاتة مع أحجار
تعتبر الفصوص اللامعة دائماً خياراً رائعاً لأظافرك خاصة إذا استخدمت احداها على أظافرك، سواء كان لديك فص أو أكثر، فهذا يخلق مظهرا مميزا مناسبا لذوقك، ولافت للنظر.
لون شيكولاتة مرصع درجة واحدة من لون الشوكولاتة
لون الشوكولاتة الساخنة مثالي لإنشاء أظافر مميزة، كما أنه رائع على أظافر قصيرة، ذلك لأنه يجذب كل التركيز إلى اللون، مما يخلق مظهرا أنيقا للأظافر.
لون الشيكولاتة لون شوكولاتة فرينش
إذا كنت تبحثين عن فكرة مانيكير فرنسي "فرينش" خارج الصندوق، جربي رسم هذا النموذج على أظافرك، بنفس اللون مع الملمع، حيث سيكون المظهر مختلفا تماما عما يفعله معظم الناس ويتطلب لونا واحدا فقط.
لون شوكولاتة فرينش
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