ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏













الذكاء والتصرف الجيد من أبرز ما يميز مولود برج العقرب ، بالإضافة إلى أنه شخصية طيبة القلب تجيد إدارة العلاقات والعطف على الآخرين أيضًا من أكثر الأبراج الداعمة للأسرة وحب الآخرين، مبدعين فى مجالهم ودائمًا فى المقدمة، شخصيات ذكية.

يجيد مولود برج العقرب تكوين الصداقات الطيبة والاهتمام بالعمل والحرص على التقدم أيضًا شخصية ذكية تجيد التدبير على قدر كاف من تحمل المسئولية قادر على الاحتفاظ بخصوصية الآخرين.



ومن مشاهير برج العقرب الفنانة منى

زكى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







عقلك نشط للغاية اليوم،

أنت ملىء بالأفكار والإلهام،

سوف تبتكر باستمرار خططًا جديدة ستتمكن من التخطيط لها وتنفيذها بسهولة شديدة.

تجنب المحبطين والكلام السلبى وحاول أن تنشر الحب والخير فى كل المقربين منك، وتجاهل الماضى، واغتنم فرصة تجديد العلاقة والعودة من جديد.

كوب من القهوة كل يوم مفيد لقلبك، إذا قمت بزيادة تناول المشروبات، فيجب عليك زيادة تناول الماء أيضًا، حاول ممارسة اليوجا مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، إن لم يكن كل يوم.

بعد استقرار الحالة العاطفية لمولود برج العقرب يتوقع علماء الفلك أن يكون هناك تغيرات جيدة وتجديد علاقات أخرى قديمة والحصول على بعض المسئوليات الجديدة.





ومن مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.













ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‌‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏













يعرف عن مولود

برج الجدى

أنه شخصية طموحة يمتلك العديد من الأدوات التى تساعده على حصد أعلى المراكز، فهو مفكر، قادر على صنع الأفكار والحد من السلبيات، يمتلك قدرا كبيرا من حسن التصرف فى المواقف الصعبة.



برج الجدى من الشخصيات التى تتحلى بالهدوء والصمت لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه شخصية اجتماعية عاشقة لخلق العلاقات وإدارتها، أيضًا يفوز بكونه شخص مثالى فى العمل والعلاقات العاطفية فهو زوج أو زوجة مثالية يخوض علاقات كلها نجاح على المستوى المهنى أو العاطفى.



ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







الحظ المهنى يكمن فى برج الجدى خلال الفترات الحالية، لذا حاول أن تستمر فى السعى نحو تحقيق أهدافك وتجنب الأخطاء الفردية وتعلم من الآخرين أصحاب الخبرات السابقة.

بالرغم من أن مولود برج الجدى من الشخصيات الرومانسية لكنه أحيانًا يجهل التعامل مع شريك حياته بسبب شكه المستمر، لذا تخلص من الأمور المتعلقة بالماضى والتى تتسبب فى تدهور العلاقة.



اليوم مناسب للأنشطة والتمارين فى الهواء الطلق،

سوف يختفى كل التوتر اليوم وستشعر فى نهاية المطاف بالحيوية والانتعاش بشكل مذهل.

استثمار فى مشاريع ضخمة لمولود برج الجدى، لكنه بحاجة لأخذ الحذر من التعاملات المالية، ولا يحاول صرف مبلغ كبير بدون التخطيط له من قبل.





ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ماجدة الرومى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.













يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها قدرته على تحمل المسئولية وطيبة القلب والرغبة فى مساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية وعاشق للتحدى وعصبى، كما لا يستطيع مسامحة من أساء إليه ويعشق الجلوس أمام البحر مع الإنصات لأغانيه المفضلة.

ومن مشاهير برج السرطان الفنان توم كروز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







احذر من تكرار محاولاتك التى لم تساعدك يوماً فى الوصول لهدفك، وضع خطة جديدة تساعد على استقرار عملك وتجعلك تنجح وتتفوق فى مجالك المهنى.

اعمل خلال الفترة المقبلة على تجديد حياتك مع الشريك حتى تتخلص من الشعور الدائم بالملل الذى يجعلك لا تستطيع الجلوس فى المنزل لفترة من الوقت.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحافظ على صحتك كما عليك التخلص من الكسل والخمول حتى تستطيع المضى قدماً فى حياتك لتشعر بالسعادة مع مرور الوقت.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يعمل على تجديد حياته الأسرية وينجح فى عمله ويهتم به جيداً حتى يحقق حلمه الذى يريده طوال الوقت.





يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة ومثقف ودائماً يطلع على الجديد.

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية والتردد، كما يعرف بعشقه للمغامرات المثيرة ويتصف بالفضول والرومانسية وعاشق لجميع أنواع الفن.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







اثبت على نجاحك وضع خطة جديدة تساعدك على الاستمرار فيه حتى تثبت نفسك أمام زملائك، وتصل للمكانة التى تحلم بها طوال الوقت وتشعر بالرضا عن ذاتك.

لا تتردد فى الاعتراف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز فى حياتك لعله هو الآخر يرغب فى الاستماع لهذا الاعتراف، حتى تبدأ معه علاقة عاطفية تنتهى بتكوين أسرة مستقرة كما كنت ترغب طوال الوقت.

احصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة حتى تستطيع التركيز والانتباه فى عملك وتقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى، كما عليك التفاؤل طوال الوقت.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى تحقيق النجاح فى عمله حتى يتفوق ويبدع أكثر ويطور من أدواته ولا يتراجع عن تحقيق مشاريعه التى يخطط لها.





يتسم مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها النشاط والحيوية التى تدفعه لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما يعشق تربية الحيوانات الأليفة.

يتسم مولود برج الحمل، بصفات أخرى منها الحرص على مساعدة الآخرين، والعيش فى أجواء المغامرات المثيرة، ومن عيوبه التسرع فى اتخاذ القرارات والأنانية التى يتسم بها أحياناً.

من مشاهير برج الحمل الفنانة شيرى عادل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حافظ على علاقة بزملائك واعمل على تقويتها خلال الفترة المقبلة، حتى تعمل فى بيئة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، حتى تقبل على العمل وتتفوق وتبدع فى مجالك المهنى.

انصت لشريك حياتك جيداً واسعى دائماً لحل المشاكل التى بينك وبينه حتى تعيش معه فى أجواء هادئة ومستقرة تجعلك تشعر بالسعادة والاطمئنان طوال الوقت.

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واحذر الإفراط فى تناول الكافيين حتى لا تصاب بالأرق الذى يمنعك من الشعور بالراحة طوال الليل.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يحسن علاقته بشريك حياته من خلال التحدث معه حل المشاكل التى بينهما حتى ينعم بحياة مستقرة.





يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية، لذلك يكلف بالعديد من المهام الصعبة والجدية فى التعامل والطموح الذى ليس له حدود.

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها الرومانسية والإخلاص لشريك حياته، والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة، والصبر الطويل الذى يجعله يتحمل كل الصعاب التى يواجهها فى حياته.

ومن مشاهير برج الثو الفنانة فيفى عبده، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تكرر نفس الأخطاء التى أدت إلى نفس النتائج فى الفترة السابقة، حتى لا تندم بعد ذلك، لهذا عليك الانتباه لخطواتك المقبلة فى عملك حتى تنجح وتتفوق.

حافظ على علاقتك بشريك حياتك ولا تتسبب فى تدهور العلاقة حتى لا تخسره خلال الفترة المقبلة، واعمل على تحسين علاقتك به حتى تشعر معه بالأمان والسعادة.

حافظ على صحتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية حتى تخسر وزنك الزائد الذى اكتسبته الفترة الماضية، واتبع نظاما غذائيا صحيا غنيا بالعناصر الغذائية المهمة.

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يتجنب تكرار أخطائه ويعد خطة جديدة ليسير عليها فى عمله، حتى يتفوق وينجح كما كان يحلم طوال الوقت.





برج القوس من الشخصيات قليلة الشكوى، يمتلك مهارة التكيف والتأقلم تحت أى ظرف فى ظل أى تغيرات، محب للسفر بشكل كبير جدًا ويعتبر من الأبراج العاشقة للترفيه، والتنقلات، فهو أيضًا كاره للروتين، وعاشق للتغيير.

المرح والكوميديا من المميزات التى يتصف بها مولود برج القوس، فهو شخص كثير الضحك بالرغم من أنه أكثر اتزانا، يمتلك روح الجدعنة يدافع

عن الشخصيات المقربة لقلبه، يمتلك القدرة على اسعاد الأخرين وإدخال السرور على قلوبهم.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







يتمتع مولود برج القوس بالقوة والحماس خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى اكتشاف بعض الأساليب التى تساعده على الضحك الأكبر من المعلومات بواسطة أحد المعارف، فيفضل أن يحافظ على هذه العلاقات فى حياته المهنية، وحافظ على تناول الأنشطة والتدريبات

شعور المغامرة والثقة بالنفس يزيد من ثقل العلاقة، لكن المغامرة المضمونة التى تساعدك على استمرارية العلاقة العاطفية بشكل أفضل، أيضًا على مولود برج القوس استخدام ذكائه فى حل المشكلات التى تتعلق بشريك حياتك بدون حدوث أى أضرار.

تجاهل التفكير فى الماضى وابتعد عن الدخول فى أى موضوعات تؤثر على حياتك الصحية، وتجنب الأمور التى تتسبب فى قلقك، وسهرك لفترات طويلة، ايضًا توقف عن التدخين.









يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يكون هناك فرصة جديدة للحصول على دخل مالى إضافى، والتخلص من المشكلات السابقة، والحصول على عقود سفر لكن بشكل مؤقت.





مميزات كثيرة فى شخصية

برج العذراء فهو من الشخصيات التى تجيد النظام والحد من العشوائية، أيضًا من أصحاب المشورة والرأى، يجيد إتقان العمل وينجح فى البعد عن الدخول فى أى مشكلات، يضع حلولا مناسبة حال حدوث المشكلة.

يتفوق مولود برج العذراء بالعديد من المميزات التى تجعله شخصا محبوبا من الآخرين، سريع الفهم، جيد التعامل، رومانسى قادر على إسعاد شريك حياته، لا يفكر فى الماضى، عاشق للممارسة التمارين الرياضية.

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







استمر فى عملك ودعمك الدائم لمن حولك فأنت على وشك الوصول إلى هدفك بشكل سريع، فحاول أن تحافظ على مهاراتك العامة، وحافظ على تجديد واستمرارية التعاون بينك وبين مديرك.

هذه الأجواء مناسبة بشكل كبير جدًا لتقوية العلاقة العاطفية بينك وبين شريك حياتك، لذا استعد فمن المحتمل أن يحدث شىء مميز فى العلاقة بينكما، فحاول أن تكون على استعداد فالحب لا يعرف حدود.

أنت تشعر بالنشاط والحيوية خلال هذا اليوم، لذا اغتنم الفرصة ومارس التمارين الرياضية وتخلص من الملل الأسبوعى، وتناول كميات مناسبة من المياه، وخصص ساعة للجرى فى الأجواء المميزة تحت الأمطار.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يكون هناك صدور قرارات تساعدك فى مسيرتك المهنية، والتفوق الذى يساعدك فى الحصول على الأموال وحصد الكثير من المكاسب، فالحظ يرقد فى حياة مولود العذراء خلال هذه المرحلة.



