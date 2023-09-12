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وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر.. مكوناتها متوفرة في بيتك

9/12/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى البصل على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تغذية ونمو الشعر من خلال عصره و إضافة بعض المكونات الطبيعية عليه، واتباع خطوات بسيطة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر وتغذيته، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".

وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر

وصفة عصير البصل لنمو الشعر

يجب تحضير ملعقة كبيرة من عصير بصل ، وقطعة قطن، ثم غمس قطعة القطن في عصير البصل ومسح فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح مابين 15 دقيقة إلى ساعة، ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة خلال الأسبوع.


طرق طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر


وصفة عصير البصل وزيت الزيتون لنمو الشعر

يساعد عصير البصل على تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس كما يعمل زيت الزيتون على ترطيبه وذلك من خلال تحضير 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون، ثم خلط زيت الزيتون وعصير البصل للحصول على خليط متجانس جيد، ثم وضعه على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، ثم ترك الزيت لمدة ساعتين تقريبًا، ثم غسل فروة الرأس بشامبو خفيف مع تكرار الوصفة في أيام أخرى خلال الأسبوع.


وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر


وصفة عصير البصل و البيض لنمو الشعر

يجب تحضير 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل مع بيضة كاملة، و2-3 قطرات من زيت الروزماري/اللافندر، وقبعة استحمام، ثم خفق عصير البصل مع البيضة للحصول على مزيج ناعم، ووضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك على طول الشعر، وتغطية الرأس بقبعة استحمام، والإنتظار لمدة تتراوح مابين 20-30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف الخالى من الكبريتات للتخلص من الرائحة الكريهة، ويمكن تجربة الوصفة مرتين في الأسبوع.


وصفات من عصير البصل


وصفة عصير الثوم والبصل لنمو الشعر

نقوم بتحضير ملعقة صغيرة من عصير الثوم مع 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم خلط المكونات معاً حتى تمتزج جيداً، ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، وترك الزيت على فروة الرأس لمدة ساعة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة مرة أخرى خلال الأسبوع.



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