يجب تحضير ملعقة كبيرة من عصير بصل ، وقطعة قطن، ثم غمس قطعة القطن في عصير البصل ومسح فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح مابين 15 دقيقة إلى ساعة، ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة خلال الأسبوع.





يساعد عصير البصل على تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس كما يعمل زيت الزيتون على ترطيبه وذلك من خلال تحضير 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون، ثم خلط زيت الزيتون وعصير البصل للحصول على خليط متجانس جيد، ثم وضعه على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، ثم ترك الزيت لمدة ساعتين تقريبًا، ثم غسل فروة الرأس بشامبو خفيف مع تكرار الوصفة في أيام أخرى خلال الأسبوع.





يجب تحضير 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل مع بيضة كاملة، و2-3 قطرات من زيت الروزماري/اللافندر، وقبعة استحمام، ثم خفق عصير البصل مع البيضة للحصول على مزيج ناعم، ووضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك على طول الشعر، وتغطية الرأس بقبعة استحمام، والإنتظار لمدة تتراوح مابين 20-30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف الخالى من الكبريتات للتخلص من الرائحة الكريهة، ويمكن تجربة الوصفة مرتين في الأسبوع.





نقوم بتحضير ملعقة صغيرة من عصير الثوم مع 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم خلط المكونات معاً حتى تمتزج جيداً، ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، وترك الزيت على فروة الرأس لمدة ساعة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة مرة أخرى خلال الأسبوع.



