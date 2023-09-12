وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر.. مكوناتها متوفرة في بيتك
التاريخ
9/12/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى البصل على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تغذية ونمو الشعر من خلال عصره و إضافة بعض المكونات الطبيعية عليه، واتباع خطوات بسيطة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر وتغذيته، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ". وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر
وصفة عصير البصل لنمو الشعر
يجب تحضير ملعقة كبيرة من عصير بصل ، وقطعة قطن، ثم غمس قطعة القطن في عصير البصل ومسح فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح مابين 15 دقيقة إلى ساعة، ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة خلال الأسبوع.
طرق طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر
وصفة عصير البصل وزيت الزيتون لنمو الشعر
يساعد عصير البصل على تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس كما يعمل زيت الزيتون على ترطيبه وذلك من خلال تحضير 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون، ثم خلط زيت الزيتون وعصير البصل للحصول على خليط متجانس جيد، ثم وضعه على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، ثم ترك الزيت لمدة ساعتين تقريبًا، ثم غسل فروة الرأس بشامبو خفيف مع تكرار الوصفة في أيام أخرى خلال الأسبوع.
وصفات طبيعية من عصير البصل لنمو الشعر
وصفة عصير البصل و البيض لنمو الشعر
يجب تحضير 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل مع بيضة كاملة، و2-3 قطرات من زيت الروزماري/اللافندر، وقبعة استحمام، ثم خفق عصير البصل مع البيضة للحصول على مزيج ناعم، ووضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك على طول الشعر، وتغطية الرأس بقبعة استحمام، والإنتظار لمدة تتراوح مابين 20-30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو الخفيف الخالى من الكبريتات للتخلص من الرائحة الكريهة، ويمكن تجربة الوصفة مرتين في الأسبوع.
وصفات من عصير البصل
وصفة عصير الثوم والبصل لنمو الشعر
نقوم بتحضير ملعقة صغيرة من عصير الثوم مع 1 ملعقة كبيرة من عصير البصل و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم خلط المكونات معاً حتى تمتزج جيداً، ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف بحركات دائرية، وترك الزيت على فروة الرأس لمدة ساعة ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، مع تكرار الوصفة مرة أخرى خلال الأسبوع.
MENAFN12092023000132011024ID1107057909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.