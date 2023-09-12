5 حاجات لازم تعرفيها قبل ما تبدأى تخزين الملابس الموسمية





في بداية الأمر يفضل أن تقومي بفرز خزانتك الخاصة وتخفيف القطع والتخلص من

القطع غير المستخدمة التي تعرضت للتلف بشكل لا يمكن إصلاحه، حتى تحصلي على توفير مساحة إضافية .

قبل تعبئة الملابس لابد من تخزينها وطيها بشكل صحيح للحفاظ على تخزينها فترة أطول والحرص على التخلص من أي بقع

والتخلص من أي روائح أو عطور من الجسم مع مراعاة جفافها بشكل جيد قبل التعبئة منعًا لتكوين العفن، وتصليح أي عيوب بها يمكن تصليحها.



قومي بتحضير صناديق تخزين من البلاستيك ذات الأغطية المحكمة، مع الحرص

على تصنيفها ووضع مجموعة من الأشياء المجمعة بداخلها البعد عن صناديق الكارتون

منعًا لتجمع الحشرات أو تكوين أي عفن أو انهيار الأوراق الكارتونية.

قومي بتخزين ملابسك في منطقة تشعرين فيها باستقرار المناخ وعدم تعرضه للرياح أو الأمطار يفضل أن يكون درجات حرارة ثابتة، لذا يمكن استخدام الطابق السفلي في حالة التحكم فيه، مع مراعاة أن تكون مساحة التخزين نظيفة ويمكن الوصل إليها وتنظيفها على فترات.

يفضل أن يكون التخزين بشكل جيد عن طريق التعبئة الصحيحة

وفك التجاعيد، في حالة إذا كان هناك بعض المساحات

التي تسمح بتعليق

الملابس، فيفضل ألا يتم التعليق أكثر من شهر في الملابس فهناك العديد من القطع لا تتحمل التعليق لفترات طويلة، الأفضل استخدامها وطيها بطريقة جيدة في الصناديق، يمكن استخدام الشماعات المبطنة في حالة الضرورة للتعليق.







