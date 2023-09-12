5 حاجات لازم تعرفيها قبل ما تبدأى تخزين الملابس الموسمية

5 حاجات لازم تعرفيها قبل ما تبدأى تخزين الملابس الموسمية
التاريخ
9/12/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) مع
اقتراب نهاية فصل الصيف والدخول في فصول الخريف والشتاء، لابد أن يكون هناك تغييرات أيضًا على الخزانة الخاصة بنا، فنبدأ بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد في تخزين الملابس بطريقة تحافظ عليها لفترات طويلة، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعدك في تخزين الملابس الموسمية لفترات طويلة مع مراعاة الحفاظ عليها بحالة جيدة وفقًا لما جاء في موقع
تخزين الملابس
فرز
خزانة الملابس الخاصة بك:
في بداية الأمر يفضل أن تقومي بفرز خزانتك الخاصة وتخفيف القطع والتخلص من غسل الملابس وإعادة إصلاحاها قبل تخزينها:
القطع غير المستخدمة التي تعرضت للتلف بشكل لا يمكن إصلاحه، حتى تحصلي على توفير مساحة إضافية .
قبل تعبئة الملابس لابد من تخزينها وطيها بشكل صحيح للحفاظ على تخزينها فترة أطول والحرص على التخلص من أي بقع استخدم حاويات التخزين البلاستيكية:
والتخلص من أي روائح أو عطور من الجسم مع مراعاة جفافها بشكل جيد قبل التعبئة منعًا لتكوين العفن، وتصليح أي عيوب بها يمكن تصليحها.
قومي بتحضير صناديق تخزين من البلاستيك ذات الأغطية المحكمة، مع الحرص التخزين في مكان يمكن التحكم في مناخه:
على تصنيفها ووضع مجموعة من الأشياء المجمعة بداخلها البعد عن صناديق الكارتون
منعًا لتجمع الحشرات أو تكوين أي عفن أو انهيار الأوراق الكارتونية.
قومي بتخزين ملابسك في منطقة تشعرين فيها باستقرار المناخ وعدم تعرضه للرياح أو الأمطار يفضل أن يكون درجات حرارة ثابتة، لذا يمكن استخدام الطابق السفلي في حالة التحكم فيه، مع مراعاة أن تكون مساحة التخزين نظيفة ويمكن الوصل إليها وتنظيفها على فترات. طريقة التخزين:
يفضل أن يكون التخزين بشكل جيد عن طريق التعبئة الصحيحة
وفك التجاعيد، في حالة إذا كان هناك بعض المساحات
التي تسمح بتعليق
الملابس، فيفضل ألا يتم التعليق أكثر من شهر في الملابس فهناك العديد من القطع لا تتحمل التعليق لفترات طويلة، الأفضل استخدامها وطيها بطريقة جيدة في الصناديق، يمكن استخدام الشماعات المبطنة في حالة الضرورة للتعليق.
صناديق لتخزين
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