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5 حاجات لازم تعرفيها قبل ما تبدأى تخزين الملابس الموسمية

9/12/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) مع
اقتراب نهاية فصل الصيف والدخول في فصول الخريف والشتاء، لابد أن يكون هناك تغييرات أيضًا على الخزانة الخاصة بنا، فنبدأ بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد في تخزين الملابس بطريقة تحافظ عليها لفترات طويلة، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعدك في تخزين الملابس الموسمية لفترات طويلة مع مراعاة الحفاظ عليها بحالة جيدة وفقًا لما جاء في موقع



تخزين الملابس

فرز
خزانة الملابس الخاصة بك:

في بداية الأمر يفضل أن تقومي بفرز خزانتك الخاصة وتخفيف القطع والتخلص من
القطع غير المستخدمة التي تعرضت للتلف بشكل لا يمكن إصلاحه، حتى تحصلي على توفير مساحة إضافية .

غسل الملابس وإعادة إصلاحاها قبل تخزينها:

قبل تعبئة الملابس لابد من تخزينها وطيها بشكل صحيح للحفاظ على تخزينها فترة أطول والحرص على التخلص من أي بقع
والتخلص من أي روائح أو عطور من الجسم مع مراعاة جفافها بشكل جيد قبل التعبئة منعًا لتكوين العفن، وتصليح أي عيوب بها يمكن تصليحها.

استخدم حاويات التخزين البلاستيكية:

قومي بتحضير صناديق تخزين من البلاستيك ذات الأغطية المحكمة، مع الحرص
على تصنيفها ووضع مجموعة من الأشياء المجمعة بداخلها البعد عن صناديق الكارتون
منعًا لتجمع الحشرات أو تكوين أي عفن أو انهيار الأوراق الكارتونية.

التخزين في مكان يمكن التحكم في مناخه:

قومي بتخزين ملابسك في منطقة تشعرين فيها باستقرار المناخ وعدم تعرضه للرياح أو الأمطار يفضل أن يكون درجات حرارة ثابتة، لذا يمكن استخدام الطابق السفلي في حالة التحكم فيه، مع مراعاة أن تكون مساحة التخزين نظيفة ويمكن الوصل إليها وتنظيفها على فترات.

طريقة التخزين:

يفضل أن يكون التخزين بشكل جيد عن طريق التعبئة الصحيحة
وفك التجاعيد، في حالة إذا كان هناك بعض المساحات
التي تسمح بتعليق
الملابس، فيفضل ألا يتم التعليق أكثر من شهر في الملابس فهناك العديد من القطع لا تتحمل التعليق لفترات طويلة، الأفضل استخدامها وطيها بطريقة جيدة في الصناديق، يمكن استخدام الشماعات المبطنة في حالة الضرورة للتعليق.


صناديق لتخزين




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