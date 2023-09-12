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عشان خوفك ما يعطلش حياتك.. اعرف إزاى تتخلص من المخاوف المرضية

9/12/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) في الكثير من الأحيان نكون بحاجة إلى قدر طبيعي من الخوف كي نتمكن من الإنجاز أو لنحمي أنفسنا من المخاطر، كأن يدفعنا الخوف الطبيعي من الفشل إلى المذاكرة أو العمل باجتهاد، أو الخوف الغريزي على حياتنا يدفعنا إلى حمايتها مما قد يهددها كالتعرض للنيران أو لأي خطر كان.



ولكن في بعض الأحيان نعاني من مخاوف غير طبيعية، تتسبب في تقييد حياتنا وتعطيلنا وتدهور صحتنا النفسية وأحيانًا الجسدية كذلك. كأن تعاني بعض الأمهات خوفًا مرضيًا على أبنائها يدفعها إلى تقييد حريتهم ويؤثر على ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي. أو يعاني شخص خوفًا مرضيًا من التعامل مع الناس مما يجعله يتجنب الخروج حتى إلى العمل وتتأثر حياته بالكامل بالسلب.




خوف مرضي أم سمة شخصية؟


ويقول دكتور ريمون ميشيل ثابت استشارى الصحة النفسية والإرشاد الزواجى والأسري: قد يكون الخوف مرضًا في حد ذاته أو قد يكون عرضًا لمرض آخر، فعند البعض تكون إحدى السمات العامة للشخصية هي الخوف بشكل عام وليس من شيء محدد وواضح وعند البعض الآخر قد يكون لخوف موجه تجاه مصدر واحد فقط معروف السبب، وهذا بالطبع علاجه أسهل وأسرع من الأول الذي قد يحتاج لبعض الوقت والمزيد من الإرشادات والمتابعة المباشرة مع المختص النفسي.





دريمون ميشيل ثابت



علاج المخاوف غير الطبيعية


ويتابع: بشكل عام يتمثل علاج المخاوف سواء كانت مرضية أو سمة شخصية للإنسان في العلاج النفسي والسلوكي العلاج الدوائي في بعض الأحيان والعلاج الاجتماعي بمواجهة مصدر المخاوف.



إحدى الوسائل الهامة تسمى التعرض التدريجي وعدم التجنب، يحدث ذلك أولًا في الخيال وليس وفي الواقع، والطريقة أن تجلس في مكان هادئ بحيث تكون الإضاءة خفيفة لتساعدك على الاسترخاء، ثم ابدأ في التفكير في موقف وأنت تواجهه بشجاعة تخيل نفسك وأنت تقوم بالمواجهة فعلًا وتخيل ردود أفعالك بقوة وأنت تواجه ما يخيفك، ثم اغمض عينيك وتنفس ببطء، احبس الهواء في صدرك لعدة ثوانٍ قبل أن تقوم بإخراجه مرة أخرى من الفم ببطء شديد، كرر هذا التدريب بواقع نصف ساعة يوميًا، هذا سيساعدك كثيرًا أن تواجه الموقف في الواقع بقوة أكبر لأن العقل في الحقيقة لا يجيد التمييز بين الواقع والخيال فيتم تسجيل ردة فعلك الخيالية ليقل العقل لنفسه لقد فعلت هذا من قبل فافعلها مرة أخرى وهذا ما سيحدث في الواقع معك.





خوف




هذه التقنية عادة ما تستخدم في العلاج النفسي للخوف والرهاب الاجتماعي وغيره من بعض أنواع الفوبيا، سيكون الأمر صعبًا في البداية وقد تشعر بزيادة القلق والخوف ولكن اطمئن فسيتحسن الأمر مع الوقت بالتدريج، وهذا سيجعلك تدير مخاوفك بشكل سليم، فلا تتجنب مشاعر الخوف والقلق لأن هذا يجعلها تتفاقم.




التوكيدات الإيجابية


ويوضح استشاري الصحة النفسية النوع الآخر من العلاج السلوكي: يسمى التوكيدات الإيجابية، كرر لمدة 50 مرة بشكل يومي أنا لا أخاف من كذا، أنا قادر على المواجهة، أنا غير ضعيف تلك التوكيدات تخلق نوعًا من التعزيز النفسي الإيجابي ومع الاستمرار في تكرار التدريب سوف تبدأ المخاوف من الأمر في التلاشي شيئًا فشيئًا.



تحدث عن مخاوفك


من المفيد أيضًا في علاج الخوف ألا تجعله خوفا داخليا بحيث يتسبب في حدوث ما يعرف بالاحتقان النفسي الداخلي، تحدث عن مخاوفك مع شخص تثق به وتحبه، من الهام والضروري ألا تكبت مخاوفك وتدفنها بداخلك، بل التحدث عنها يعتبر عامل هام للقضاء عليها فأنت بذلك قد أخرجتها خارجًا وهذا يساعدك في الحد منها.



يجب على الإنسان تحصين نفسه والعمل على الوقاية من أمراضها والتي تأتي في مقدمها القلق والتوتر والخوف غير مبرر السبب، وجد أن القراءة بشكل يومي أيضًا في موضوعات تخص تطوير النفس أمر مفيد في اكتساب الثقة الذاتية وتحصين النفس ضد المخاوف، من المفيد أيضًا ممارسة رياضة جسدية على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًا وأبسط الرياضات هي رياضة المشي لمدة نصف ساعة إلى ساعة في كل مرة، فهي وسيلة جيدة ومساعدة على الاسترخاء بجانب تدريبات التنفس قبل مواجهة الموقف مع شرب كوب من المياه لما في ذلك من فائدة.









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