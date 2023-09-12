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التخطيط: مصر ستشارك فى أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030

9/12/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) تولى مصر اهتماماً بالغاً بالمشاركة فى أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التى تأتى فى منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، والتي تصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولى والإقليمى والوطنى للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن.



وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تحرص من خلال وزارة التخطيط أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة فى القمة للتعبير عن دورها الريادى على المستويين الدولى والإقليمى إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم.



وأوضح التقرير، أن الأجندة تحتاج إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.



وتابع التقرير، أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر يعتمد على رؤية مصر 2030، واللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأمانتها الفنية، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد، كما استعرضت الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحة أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصرى فى كل أنحاء الجمهورية.







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