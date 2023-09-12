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الهيئة العامة للمناطق الحرة: مصر بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية

9/12/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2021 نحو 6.6% (مبدئى)، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وعبر موقعها الإلكترونى؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التى تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتميز الهيكل الاقتصادى لمصر بالتنوع وبالاستجابة المرنة لقوى السوق وتفاعلاته مما يشُكل أساساً قوياً لمساهمة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في عملية النمو الاقتصادي، وتعطي خطة التنمية المستدامة في مصر أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو وللقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية.

يوجد عدد من المعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد القطاعات التي تستهدف الدولة الترويج لها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بها، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:






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