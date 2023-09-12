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إضافة 27 مليون برميل للاحتياطى.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو

9/12/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) يستهدف قطاع البترول تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والأصول.



وفى هذا الإطار حققت شركة بترول خليج السويس "جابكو" نجاحات فى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التى واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها دراجون أويل الإماراتية وشركة إينى الايطالية ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.



وفيما يلى أهم نتائج الأعمال التى حققتها شركة بترول خليج السويس (جابكو) خلال العام، وكانت كالتالى:



1- معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالى 56.2 ألف برميل زيت يوميا .



2- حفر خمسة أبار تنموية بمعدل إنتاج 6.5 الف برميل زيت يوميا، بالإضافة إلى إصلاح وإكمال 6 آبار، بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية الآبار.



3- إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 مليون برميل زيت خام وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز.



4- تنفيذ أعمال مسح سيزمى حديث ومعالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.



5- جارى أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج
حوالى 3 آلاف برميل زيت خام يومياً يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهى 12 ألف برميل زيت خام يوميا.



6- بلغت إجمالى الاستثمارات خلال العام حوالى 432 مليون دولار موزعة على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية ومشروعات الإنتاج وتجديد البنية الأساسية.







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