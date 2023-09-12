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واردات السيارات ترتفع للشهر الثانى على التوالى.. وتسجل 129 مليون دولار

9/12/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129 مليون و353 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 99 مليون و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليون و691 ألف دولار.


وبدأت واردات السيارات تعود للارتفاع بداية من شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 169 مليون و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.


وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضي 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.


وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.


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