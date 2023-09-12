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صدر حديثا.. حبر عتيق كشكول أدب ولغة وعبث لـ عارف حجاوى

9/12/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن مدارات للأبحاث والنشر، فى القاهرة، كتاب بعنوان "حبر عتيق: كشكول أدب ولغة.. وعبث" للكاتب عارف حجاوى.

تقول دار النشر عن كتاب "حبر عتيق": امتهن الكاتب الخط العربي زمنًا، وامتهن أبوه الخياطة. وتجده يورد قول أحدهم: "الخطاطون والخياطون يأكلون من أعماق عيونهم"، ثم تجده يورد أحاديث متفرقة عن الخط والخطاطين، وعن الخياطة والخياطين، في أرجاء الكتاب. المؤلف يتحدث عما دبَّ من أحداث الزمن فوق جلده، فاقشعر لها جلده.


حبر عتيق كشكول أدب ولغة وعبث لـ عارف حجاوى

وتوضح الدار أن هذا الكتاب كُتبت فصوله قبل ثلاثين سنة في العاصمة البريطانية، لندن، ثم نُقحت وأضيفت إليها فصول جديدة في فلسطين وإستانبول. في الكتاب سياحة في اللغة والأدب؛ فيه عبث شاب في أواسط الثلاثين، وفيه مرارة لا بد أن تتسلل إلى قلب شيخ يرى السبعين تزمجر أمام عينيه.

"حبر عتيق" كتاب يضم قصص الشعراء والكتَّاب قديمًا وحديثًا، عربًا وغير عرب. هو كتاب من كتب النوادر، غير أن المؤلف حاضر في كل نادرة، يقول رأيه ويتحدث عما يشعر به. يتبرم المؤلف من لندن ويداعبها، وهو فيها أجنبي يعيش على الهامش. ويتبرم بإستانبول ويتحدث عن عربها وعما يلاقونه، ويذرف دمعة باردة على فلسطين، ودمعة الشيخ باردة.


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