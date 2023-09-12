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ندوة عن أهمية الأماكن التراثية المصرية ودورها فى الفن التشكيلى

9/12/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم نادى إنفوكاس، ندوة بعنوان أهمية الأماكن التراثية المصرية ودورها فى الفن التشكيلي، وذلك بالتعاون قطاع الفنون التشكيلية، ويصاحب الندوة لقاء مع الفنانين المشاركين فى معرض الغرفة ، وذلك فى مركز سينما الحضارة، فى دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء.

يعد معرض "الغرفة" تجربة فوتوغرافية مستوحاة من قراءات ومشاهدات متأنية فى سلسلة أعمال ذات صلة بالتراث المصري، والتى بدأت بالمصرى القديم مرورا بالقبطى ثم الإسلامي. وتمت أجواء التصوير فى محيط القاهرة الفاطمية، حيث كان يتم تنظيم جلسات قراءة يعقبها سلسلة من الورش المعنونة بأفكار الكتب، والتى تمثلت فى: رواية الحرافيش لعميد الرواية المصرية والعربية نجيب محفوظ، كتاب أساطير من الشرق للكاتب مظهر سليمان، قصص مدينة الحوائط اللانهائية للأديب طارق إمام، فيلم المومياء، فيلم الملاك المدمر للمخرج لويس بنويه.


افتتاح معرض الغرفة المستوحى من الروايات وتراث مصر



فعاليات معرض الغرفة



كريم نبيل فى معرض الغرفة



معرض الغرفة المستوحى من الروايات وتراث مصر

وشارك بأعمالهم فى معرض "الغرفة" الفنانون: أحمد رسول، رحمة إبراهيم، محمد رجب، سارة مصطفى، كريم نبيل، محمد عاطف، ندى البطران، رانيا فرج، مى عاشور، مروة عاطف، شريف بكير، يدير اللقاء الفنان كريم نبيل، مؤسس نادى إنفوكاس.


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