ندوة عن أهمية الأماكن التراثية المصرية ودورها فى الفن التشكيلى
التاريخ
9/12/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم نادى إنفوكاس، ندوة بعنوان أهمية الأماكن التراثية المصرية ودورها فى الفن التشكيلي، وذلك بالتعاون قطاع الفنون التشكيلية، ويصاحب الندوة لقاء مع الفنانين المشاركين فى معرض الغرفة ، وذلك فى مركز سينما الحضارة، فى دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء.
يعد معرض "الغرفة" تجربة فوتوغرافية مستوحاة من قراءات ومشاهدات متأنية فى سلسلة أعمال ذات صلة بالتراث المصري، والتى بدأت بالمصرى القديم مرورا بالقبطى ثم الإسلامي. وتمت أجواء التصوير فى محيط القاهرة الفاطمية، حيث كان يتم تنظيم جلسات قراءة يعقبها سلسلة من الورش المعنونة بأفكار الكتب، والتى تمثلت فى: رواية الحرافيش لعميد الرواية المصرية والعربية نجيب محفوظ، كتاب أساطير من الشرق للكاتب مظهر سليمان، قصص مدينة الحوائط اللانهائية للأديب طارق إمام، فيلم المومياء، فيلم الملاك المدمر للمخرج لويس بنويه.
افتتاح معرض الغرفة المستوحى من الروايات وتراث مصر
فعاليات معرض الغرفة
كريم نبيل فى معرض الغرفة
معرض الغرفة المستوحى من الروايات وتراث مصر
وشارك بأعمالهم فى معرض "الغرفة" الفنانون: أحمد رسول، رحمة إبراهيم، محمد رجب، سارة مصطفى، كريم نبيل، محمد عاطف، ندى البطران، رانيا فرج، مى عاشور، مروة عاطف، شريف بكير، يدير اللقاء الفنان كريم نبيل، مؤسس نادى إنفوكاس.
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