مؤتمر أدباء مصر يختار محسن عبد العزيز أمينا للإعلام ورئيسا لتحرير النشرة
التاريخ
9/12/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمعت لجنة الإعلام التابعة للأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الشاعر ياسر خليل، وتم اختيار الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، مساعد رئيس تحرير الأهرام والمشرف علي ملحق أهرام الجمعة، رئيسا للجنة، ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمؤتمر العام لأدباء مصر في دورته المقبلة.
ومحسن عبد العزيز، كاتب صحفي بجريدة الأهرام، بدأ حياته الصحفية بمجلة الشباب عام 1996، انتقل للعمل بالأهرام أصدر مجموعتين قصصيتين، الأولى "ولد عفريت تؤرقه البلاد" والثانية "مروة تقول إنها تحبنى" ثم أصدر كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"، الذى صدرت منه 3 طبعات وتصدر طبعته الرابعة قريبًا، وكتاب "حوارات مع رجال عبد الناصر والسادات" وأخيرًا رواية "شيطان صغير عابر"، وكانت أخر أعماله المطبوعة، مجموعة قصصية بعنوان "كاننى حى" عام 2020 عن سلسلة أصوات التابعة لهيئة قصور الثقافة، وكتاب " ليل الخلافة العثمانية الطويل ..سيرة القتل المنسية " الصادر عن الهيئة العامة للكتاب عام 2021م.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، قررت ، إطلاق اسم الدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر إقامتها نهاية العام الحالى، على اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، ليكون صاحب "الزينى بركات" شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.
وقال الشاعر ياسر خليل،الأمين العام للمؤتمر، إن اختيار اسم الأديب الكبير جمال الغيطاني، يأتي ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 1973، حيث إن "الغيطانى" يعد واحدا ممن كانوا لهم دور فى حرب أكتوبر، حيث كان مراسلا حربيا، كما أنه ألف واحدا من أبرز الأعمال التى تناولت حرب أكتوبر وهو رواية "حكايات الغريب".
يشار إلى أن لجنة الأبحاث بالأمانة، استقرت على المحاور التى سوف تطرحها للتسابق منها الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.
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