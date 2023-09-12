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مؤتمر أدباء مصر يختار محسن عبد العزيز أمينا للإعلام ورئيسا لتحرير النشرة

9/12/2023 11:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمعت لجنة الإعلام التابعة للأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الشاعر ياسر خليل، وتم اختيار الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، مساعد رئيس تحرير الأهرام والمشرف علي ملحق أهرام الجمعة، رئيسا للجنة، ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمؤتمر العام لأدباء مصر في دورته المقبلة.



ومحسن عبد العزيز، كاتب صحفي بجريدة الأهرام، بدأ حياته الصحفية بمجلة الشباب عام 1996، انتقل للعمل بالأهرام أصدر مجموعتين قصصيتين، الأولى "ولد عفريت تؤرقه البلاد" والثانية "مروة تقول إنها تحبنى" ثم أصدر كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"، الذى صدرت منه 3 طبعات وتصدر طبعته الرابعة قريبًا، وكتاب "حوارات مع رجال عبد الناصر والسادات" وأخيرًا رواية "شيطان صغير عابر"، وكانت أخر أعماله المطبوعة، مجموعة قصصية بعنوان "كاننى حى" عام 2020 عن سلسلة أصوات التابعة لهيئة قصور الثقافة، وكتاب " ليل الخلافة العثمانية الطويل ..سيرة القتل المنسية " الصادر عن الهيئة العامة للكتاب عام 2021م.



وكانت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، قررت ، إطلاق اسم الدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر إقامتها نهاية العام الحالى، على اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، ليكون صاحب "الزينى بركات" شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.



وقال الشاعر ياسر خليل،الأمين العام للمؤتمر، إن اختيار اسم الأديب الكبير جمال الغيطاني، يأتي ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 1973، حيث إن "الغيطانى" يعد واحدا ممن كانوا لهم دور فى حرب أكتوبر، حيث كان مراسلا حربيا، كما أنه ألف واحدا من أبرز الأعمال التى تناولت حرب أكتوبر وهو رواية "حكايات الغريب".



يشار إلى أن لجنة الأبحاث بالأمانة، استقرت على المحاور التى سوف تطرحها للتسابق منها الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.







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