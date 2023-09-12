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تطبيقات شبيهة بـ تليجرام تسرق بيانات المستخدمين.. كيف تكتشفها

9/12/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة الأمن السيبراني ESET في الأسبوع الماضي عن تطبيقات Telegram و Signal الضارة التي تتنكر على متجر Google Play، والآن، وجد تقرير آخر نسخًا من تطبيق Telegram تتجسس على مستخدميها، بحسب موقع TOI الهندى.



ووفقًا لتقرير صادر عن Kaspersky، فإن تطبيقات الاستنساخ هذه تسرق رسائل المستخدم وقوائم جهات الاتصال والبيانات الأخرى، ويبدو أن هذه التطبيقات قد تم تصميمها خصيصًا للمستخدمين الناطقين بالصينية والأقلية العرقية هناك.



وقال التقرير:“لإقناع المستخدمين بتنزيل هذه التعديلات بدلاً من التطبيق الرسمي، يدعي المطور أنها تعمل بشكل أسرع من العملاء الآخرين بفضل شبكة موزعة من مراكز البيانات حول العالم”، وقالت الشركة إن هذه التطبيقات تبدو مشابهة للتطبيق الشرعي ولكن تم تعديل الكود بشكل طفيف مما أفلت من انتباه مشرفي Google Play: تحتوي الإصدارات المصابة على وحدة إضافية.



وتراقب الوحدة باستمرار ما يحدث في برنامج المراسلة وترسل كميات كبيرة من البيانات إلى خادم الأوامر والتحكم الخاص بمنشئي برامج التجسس، وتشمل البيانات "جميع جهات الاتصال والرسائل المرسلة والمستقبلة مع الملفات المرفقة وأسماء الدردشات/القنوات واسم ورقم هاتف صاحب الحساب".



وفي الأسبوع الماضي، اكتشف فريق من الباحثين تطبيقين يعملان بنظام أندرويد يتم توزيعهما بواسطة قراصنة صينيين ويقومان بسرقة البيانات الخاصة للمستخدمين، وقال باحثو شركة ESET إن هناك حملات نشطة مرتبطة بمجموعة APT المتحالفة مع الصين والمعروفة باسم GREF، والتي توزع كود التجسس عبر تطبيقين: Signal PMessenger وFlyGram.



وتم رصد هذه التطبيقات على متجر Google Play وSamsung Galaxy Store والمواقع المخصصة لذلك، وقد قامت كل من Google وSamsung بإزالة التطبيقات من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.















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