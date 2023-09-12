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الثقوب السوداء فى مكان أقرب إلى الأرض .. مختبئة على بعد 150 سنة ضوئية

9/12/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) يعتقد فريق من علماء الفلك أنه قد يكون هناك بالفعل ثقبان أسودان أو ثلاثة يختبئون على مسافة أقرب أكثر من 10 مرات على بعد 150 سنة ضوئية فقط، حيث قاد عالم الفيزياء الفلكية ستيفانو تورنيامينتي، من جامعة بادوا في إيطاليا، دراسة حللت مئات النجوم المرئية بالعين المجردة والتي تقع في قلب كوكبة الثور.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، تُعرف مجموعة النجوم باسم العنقود المفتوح Hyades، وتشترك في نفس العمر ومكان المنشأ والخصائص الكيميائية والحركة عبر الفضاء.



ولعل السبب وراء اختيار الباحثين لـ Hyades، الذي يُعتقد أن عمره حوالي 625 مليون سنة، هو أنه يحدث المزيد من التصادمات والاندماجات في البيئات المكتظة بالمجموعات المفتوحة، وهذا بدوره يفسر سبب توقع وجود الثقوب السوداء هناك أيضًا.



ولعل المشكلة هي أنها لا تعطي أي ضوء إلا إذا كانت تلتهم المواد النجمية، لذلك قد يكون من الصعب العثور عليها، لذلك قرر تورنيامينتي وفريقه اتباع نهج غير مباشر.



وأجروا نمذجة حركات الكتلة والنجوم بمساعدة بيانات من مرصد جايا الفضائي، الذي يرسم حاليًا خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع وسرعات النجوم في درب التبانة.



أجرى الباحثون سلسلة من عمليات المحاكاة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إعادة إنتاج ما كانت جايا تنظر إليه، ووجدوا أن عمليات المحاكاة الأكثر تطابقًا مع كيفية ظهور المجموعة هي تلك التي تضمنت ثقبين أو ثلاثة ثقبين أسودين.



قال تورنيامينتي: "لا يمكن لعمليات المحاكاة لدينا أن تتطابق في نفس الوقت مع كتلة وحجم المجموعة النجمية إلا في حالة وجود بعض الثقوب السوداء في مركز العنقود اليوم (أو حتى وقت قريب)."



وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد مكان وجود الأجسام الغامضة بالضبط داخل مجموعة النجوم، إلا أنهم قالوا إنه من المحتمل أن تكون الثقوب السوداء إما لا تزال في العنقود نفسه أو تم طردها قبل أقل من 150 مليون سنة.



ولكن على الرغم من أنه يُعتقد الآن أن هذا العنقود هو موطن لأقرب الثقوب السوداء إلينا، فليس لدينا ما يدعو للقلق على الأرض، وذلك لأن أسرع ما يمكن أن يتحرك به أي من هذه الثقوب السوداء هو حوالي 1.8 ميل/ثانية (3 كم/ثانية)، وهي السرعة التي حتى لو كانت تتجه في اتجاهنا ستستغرق وقتًا طويلاً للغاية للاقتراب من كوكبنا.


ومع ذلك، من المأمول أن يساعدنا هذا الاكتشاف على فهم أفضل لعدد الثقوب السوداء الكامنة في الظلام في جميع أنحاء مجرة درب التبانة، والتي تشير التقديرات إلى أنها موطن لما يتراوح بين 10 ملايين ومليار من هذه الأجسام.


وقال عالم الفيزياء الفلكية مارك جيلز، من جامعة برشلونة: "تساعدنا هذه الملاحظة على فهم كيفية تأثير وجود الثقوب السوداء على تطور العناقيد النجمية وكيف تساهم العناقيد النجمية بدورها في مصادر موجات الجاذبية"، مضيفا "تعطينا هذه النتائج أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية توزيع هذه الأجسام الغامضة عبر المجرة."









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