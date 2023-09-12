Wednesday, 13 September 2023 07:21 GMT

تفاصيل تعاون الهند ووكالة ناسا في رحلات الفضاء البشرية والدفاع عن الكواكب

9/12/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط الهند للاستفادة من نجاحاتها الفضائية الأخيرة في الفضاء، خصوصاً بعد نجاح مهمة Chandrayaan-3
فى الهبوط على سطح القمر للمرة الأولى، حيث هبطت بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ولدى الهند الآن مسبار شمسي عاليًا - Aditya-L1، تم إطلاقه في الثاني من سبتمبر للتحقيق في بعض أكبر أسرار الشمس.

وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعلماء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على هذه الإنجازات خلال اجتماع في الهند يوم الجمعة (8 سبتمبر)، وفقاً لموقع space.

وخلال ذلك الاجتماع، تعهد الزعيمان بالتعاون في العديد من المشاريع الفضائية الطموحة في المستقبل، وجاء التعاون بين البلدين وفقاً لبيان مشترك بين الهند والولايات المتحدة الذي نشره البيت الأبيض،: "عقدًا من العزم على تعميق شراكتنا في استكشاف الفضاء الخارجي، بدأت ISRO والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) مناقشات حول الطرائق وبناء القدرات والتدريب لبذل جهد مشترك لمحطة الفضاء الدولية في عام 2024، ويواصلان الجهود من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على إطار استراتيجي للتعاون في رحلات الفضاء البشرية بحلول نهاية عام 2023".

لم ترسل الهند أي شخص إلى الفضاء بعد، لكن الدولة تعمل على تغيير ذلك، فهي تعمل على تطوير واختبار الأجهزة لبرنامج رحلات الفضاء البشرية الخاص بها، المسمى Gaganyaan، والذي يمكن أن يطلق رواد فضاء لأول مرة في أواخر عام 2024.

وتريد الولايات المتحدة والهند أيضًا العمل معًا للمساعدة في إنقاذ العالم من الموت المحتمل من الأعلى، وذكر التقرير أن البلدين "يعتزمان زيادة التنسيق في مجال الدفاع الكوكبي لحماية كوكب الأرض والأصول الفضائية من تأثير الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لمشاركة الهند في اكتشاف الكويكبات وتتبعها عبر مركز الكواكب الصغيرة"،(مركز الكواكب الصغيرة، ومقره مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس، هو المستودع الرسمي لملاحظات الكويكبات والمذنبات).

وتتمتع وكالة ناسا بالفعل بخبرة كبيرة في هذا الصدد، على سبيل المثال، اصطدمت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج، أو DART، بقمر كويكب العام الماضي في تجربة ناجحة لطريقة "الاصطدام الحركي" لانحراف الصخور الفضائية.


MENAFN12092023000132011024ID1107057894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث