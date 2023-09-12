وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعلماء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على هذه الإنجازات خلال اجتماع في الهند يوم الجمعة (8 سبتمبر)، وفقاً لموقع space.

وخلال ذلك الاجتماع، تعهد الزعيمان بالتعاون في العديد من المشاريع الفضائية الطموحة في المستقبل، وجاء التعاون بين البلدين وفقاً لبيان مشترك بين الهند والولايات المتحدة الذي نشره البيت الأبيض،: "عقدًا من العزم على تعميق شراكتنا في استكشاف الفضاء الخارجي، بدأت ISRO والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) مناقشات حول الطرائق وبناء القدرات والتدريب لبذل جهد مشترك لمحطة الفضاء الدولية في عام 2024، ويواصلان الجهود من أجل "وضع اللمسات الأخيرة على إطار استراتيجي للتعاون في رحلات الفضاء البشرية بحلول نهاية عام 2023".

لم ترسل الهند أي شخص إلى الفضاء بعد، لكن الدولة تعمل على تغيير ذلك، فهي تعمل على تطوير واختبار الأجهزة لبرنامج رحلات الفضاء البشرية الخاص بها، المسمى Gaganyaan، والذي يمكن أن يطلق رواد فضاء لأول مرة في أواخر عام 2024.

وتريد الولايات المتحدة والهند أيضًا العمل معًا للمساعدة في إنقاذ العالم من الموت المحتمل من الأعلى، وذكر التقرير أن البلدين "يعتزمان زيادة التنسيق في مجال الدفاع الكوكبي لحماية كوكب الأرض والأصول الفضائية من تأثير الكويكبات والأجسام القريبة من الأرض، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لمشاركة الهند في اكتشاف الكويكبات وتتبعها عبر مركز الكواكب الصغيرة"،(مركز الكواكب الصغيرة، ومقره مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس، هو المستودع الرسمي لملاحظات الكويكبات والمذنبات).

وتتمتع وكالة ناسا بالفعل بخبرة كبيرة في هذا الصدد، على سبيل المثال، اصطدمت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج، أو DART، بقمر كويكب العام الماضي في تجربة ناجحة لطريقة "الاصطدام الحركي" لانحراف الصخور الفضائية.