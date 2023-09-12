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تقرير: أبل ستستخدم مودم Snapdragon 5G فى هواتف أيفون حتى عام 2026

9/12/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Qualcomm أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Apple لتزويد أنظمة Snapdragon 5G Modem‐RF للهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها في 2024 و2025 و2026.



وتستخدم Apple بالفعل مودم Snapdragon X65 4nm في iPhone 14،
وهذا يؤكد أن Apple ستستخدم مودم Snapdragon 5G في iPhone 15، والنماذج التي سيتم إصدارها حتى عام 2026.



وتعمل شركة Apple على تطوير
شرائح مودم 5G الخاصة بها
لسنوات عديدة حتى الآن، حتى أنها استحوذت على
أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel لتسريع عملية التطوير.



وترددت شائعات بأن شركة Apple ستستبدل مودم Qualcomm قريبًا لصالح شرائحها الخاصة، لكن التأخير في عملية التطوير أدى إلى تمديد الموعد النهائي.



وقالت الشركة إن الاتفاقية مع شركة آبل تعزز سجل كوالكوم الحافل بالريادة المستدامة عبر تقنيات ومنتجات 5G.







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