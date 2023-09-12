تقرير: أبل ستستخدم مودم Snapdragon 5G فى هواتف أيفون حتى عام 2026
التاريخ
9/12/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة Qualcomm أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Apple لتزويد أنظمة Snapdragon 5G Modem‐RF للهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها في 2024 و2025 و2026.
وتستخدم Apple بالفعل مودم Snapdragon X65 4nm في iPhone 14،
وهذا يؤكد أن Apple ستستخدم مودم Snapdragon 5G في iPhone 15، والنماذج التي سيتم إصدارها حتى عام 2026.
وتعمل شركة Apple على تطوير
شرائح مودم 5G الخاصة بها
لسنوات عديدة حتى الآن، حتى أنها استحوذت على
أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel لتسريع عملية التطوير.
وترددت شائعات بأن شركة Apple ستستبدل مودم Qualcomm قريبًا لصالح شرائحها الخاصة، لكن التأخير في عملية التطوير أدى إلى تمديد الموعد النهائي.
وقالت الشركة إن الاتفاقية مع شركة آبل تعزز سجل كوالكوم الحافل بالريادة المستدامة عبر تقنيات ومنتجات 5G.
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