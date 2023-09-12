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طريقة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail .. خطوة بخطوة

9/12/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) في عالم اليوم المترابط، يمكن أن تشكل الاختلافات اللغوية عقبة في التواصل، ولحسن الحظ، يتيح الآن تطبيق Gmail للموبايل ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق، سواء كنت تستخدم Android أو iOS.



حيث ان هذه الميزة، التي كانت في السابق مقتصرة على إصدار الويب من Gmail، أصبحت الآن تمتد إلى جهازك المحمول، ويقدم تطبيق Gmail للموبايل الآن ميزة ملائمة تتيح للمستخدمين ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق، مما يسهل فهم الأشخاص والتواصل معهم بلغات مختلفة.



سواء كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني بلغة لا تفهمها أو تريد قراءة رسائل البريد الإلكتروني بلغتها الأصلية، فإليك دليل خطوة بخطوة لإظهار كيفية استخدام ميزة الترجمة على كل من أجهزة Android وiOS، اتبع الخطوات التالية:



1. افتح تطبيق جيميل

ابدأ بفتح تطبيق Gmail على جهازك المحمول، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.



2. افتح البريد الإلكتروني الذي تريد ترجمته

انتقل إلى البريد الإلكتروني الذي تريد ترجمته، ثم اضغط عليه لفتحه، بمجرد فتح البريد الإلكتروني، ستكون جاهزًا للوصول إلى ميزة الترجمة.



3. الوصول إلى خيار الترجمة

في الزاوية اليمنى العليا من البريد الإلكتروني، سترى ثلاث نقاط (علامة القطع)، اضغط على هذه النقاط للوصول إلى القائمة المنسدلة التي تحتوي على خيارات متنوعة.



4.حدد خيار "الترجمة"

من القائمة المنسدلة، حدد خيار "الترجمة"، سيؤدي هذا إلى تشغيل ميزة الترجمة.



5.اختر اللغة المستهدفة

ستظهر قائمة جديدة، مما يسمح لك باختيار اللغة التي تريد ترجمة البريد الإلكتروني إليها، يمكنك التمرير عبر قائمة اللغات المتاحة واختيار اللغة المفضلة لديك.



6. عرض البريد الإلكتروني المترجم

بمجرد تحديد اللغة المستهدفة، سيقوم تطبيق Gmail تلقائيًا بترجمة البريد الإلكتروني لك، وسيتم عرض النسخة المترجمة، مما يسهل عليك فهم المحتوى.










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