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نمو الثروات المالية بنسبة 4.9% سنوياً وصولاً إلى 89.1 مليار دولار بحلول عام 2027

9/12/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توقعت‭ ‬الدراسة‭ ‬السنوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬بوسطن‭ ‬كونسلتينج‭ ‬جروب‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬السنوي‭ ‬المركب‭ ‬للثروة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمعدل‭ ‬4‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬ليتنامى‭ ‬إلى‭ ‬89‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2027‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الثروة‭ ‬العالمية‭ ‬2023‭: ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬المسار‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأسهم‭ ‬وصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مازالت‭ ‬تشكل‭ ‬أكبر‭ ‬فئة‭ ‬أصول‭ ‬بنسبة‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الثروة‭ ‬الشخصية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بينما‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والمعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أسرع‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬مركب‭ ‬يبلغ‭ ‬7‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2027‭. ‬

وقال‭ ‬ماركوس‭ ‬ماسي،‭ ‬مدير‭ ‬مفوّض‭ ‬وشريك‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬كونسلتينج‭ ‬جروب‭: ‬‮«‬شكّلت‭ ‬ثروات‭ ‬البحرين‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الثروة‭ ‬المالية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وبمعدل‭ ‬نمو‭ ‬يبلغ‭ ‬6‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬70‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عام‭ ‬2022؛‭ ‬وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬نموها‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬89‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬والدلائل‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬نهج‭ ‬المملكة‭ ‬الهادف‭ ‬والمساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نموها‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬


دور‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬الفائقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الثروات‭ ‬بالبحرين

شكلت‭ ‬ثروات‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬الفائقة‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬ملاءتهم‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬جزءاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬هذه‭ ‬الثروات‭ ‬عام‭ ‬2022؛‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬مكانتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬استحوذ‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬ثرواتهم‭ ‬بين‭ ‬مليون‭ ‬و20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬16 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬على‭ ‬استقرارها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يمتلك‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تقل‭ ‬ثرواتهم‭ ‬الصافية‭ ‬عن‭ ‬250‭.‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬26 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬ثروات‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬27 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬فاروق‭ ‬الحسني،‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬كونسلتينج‭ ‬جروب‭: ‬‮«‬تدل‭ ‬مساهمات‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الملاءة‭ ‬المالية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬ثروات‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭ ‬المطرد‭. ‬ويساهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬


تنامي‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬والالتزامات

يستعرض‭ ‬التقرير‭ ‬النتائج‭ ‬البارزة‭ ‬حول‭ ‬واقع‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬والالتزامات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬الأصول‭ ‬المادية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬3.3 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬76‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬توسع‭ ‬قطاع‭ ‬الالتزامات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬3.4 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬بمعدل‭ ‬4‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬سنوياً‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬المتوازن‭ ‬توافر‭ ‬ملف‭ ‬مالي‭ ‬لدولة‭ ‬واثقة‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المخاطر‭ ‬المحسوبة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬سرد‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬


تحقيق‭ ‬الربحية

‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات

يقدم‭ ‬التقرير‭ ‬تحليلاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬لأداء‭ ‬مديري‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الربحية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬ويحدد‭ ‬ثماني‭ ‬مبادرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإيرادات‭ ‬والتكاليف‭ ‬لتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬استشراف‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭. ‬ويتجلى‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬معلومات‭ ‬ورؤى‭ ‬قابلة‭ ‬للتنفيذ‭ ‬لتمكين‭ ‬مديري‭ ‬الثروات‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬مليء‭ ‬بالتحديات،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬التعقيد‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬الإيرادات،‭ ‬تشمل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬عملاء‭ ‬قابلين‭ ‬للتطوير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومقارنة‭ ‬المنتجات‭ ‬المتوافرة‭ ‬بمنتجات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت،‭ ‬ودمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية‭. ‬وينصب‭ ‬التركيز‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬والتوجه‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬دعم‭ ‬مستنيرة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طرف‭ ‬ثالث،‭ ‬وتبسيط‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬عبر‭ ‬إدارة‭ ‬المحافظ‭ ‬التقديرية‭ ‬لتبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتعددة‭ ‬للعملاء‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬فعّال‭.‬

واختتم‭ ‬ماسي‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬التبني‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬عملية‭ ‬جذب‭ ‬العملاء‭ ‬القابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬وعروض‭ ‬السوق‭ ‬الخاصة‭ ‬ودمج‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية‭ ‬ضرورياً‭ ‬لضمان‭ ‬الربحية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬توليد‭ ‬الإيرادات‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يعد‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المراجعات‭ ‬والقرارات‭ ‬والحلول‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أمراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لإدارة‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬استراتيجي‭. ‬ويمكن‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الرؤى‭ ‬استشراف‭ ‬مستقبل‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والكفاءة‭ ‬وقابلية‭ ‬التوسع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭.‬

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