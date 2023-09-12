أكد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فرصا‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبر‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطورها‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وانخفاض‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬مميزات‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬توافر‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬القيادية‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭.‬

وأوضح‭ ‬جديدي‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتزويد‭ ‬المجتمع‭ ‬بأحدث‭ ‬العلوم‭ ‬التقنية،‭ ‬فإنها‭ ‬تقدم‭ ‬عبر‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬أحدث‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬وهما‭: ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسبات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬المحمول‭ ‬والشبكات،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬مناهج‭ ‬هذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭: ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والروبوتات،‭ ‬والاتصال‭ ‬البصري،‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬والرؤية‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬خرجت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية

نحو‭ ‬500‭ ‬مهندس‭ ‬شكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ونوه‭ ‬جديدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تعتزم‭ ‬طرح‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭ ‬استكمالا‭ ‬لرسالتها‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬خريجي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬تقنيات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والكمبيوتر‭ ‬والأتمتة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬والأنظمة‭ ‬اللوجستية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬استراتيجية‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬هندسية‭ ‬للمشاكل‭ ‬المعقدة‭ ‬لعمليات‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬وشبكة‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يتضمن‭ ‬مقررات‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬المملكة،‭ ‬منها‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬الحضري،‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬النقل،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والمتصلة،‭ ‬والسلامة‭ ‬المرورية،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬متاح‭ ‬لجميع‭ ‬خريجي‭ ‬الهندسة‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬خريجي‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬وخريجي‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬والنقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والشحن‭ ‬والمرور‭ ‬وشبكات‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬سيجد‭ ‬الخريج‭ ‬نفسه‭ ‬مؤهلاً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭.‬