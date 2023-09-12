الجامعة الأهلية تستحدث برنامج ماجستير جديدا من نوعه في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
التاريخ
9/12/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد عميد كلية الهندسة بالجامعة الأهلية الدكتور أحمد جديدي أن أمام مملكة البحرين فرصا كبيرة نحو المزيد من الإنجاز عبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع ما تتميز به المملكة من بنية تحتية متقدمة وسهولة في التنقل بالإضافة إلى تطورها الكبير في تقنيات المعلومات والاتصالات وانخفاض التكاليف التشغيلية، مؤكدا أن رفد سوق العمل بكفاءات وطنية عالية في هذا المجال من شأنه أن يعزز مميزات المملكة عبر توافر الموارد البشرية القيادية ذات الكفاءة العالية.
وأوضح جديدي أن الجامعة الأهلية انطلاقا من حرصها على مواكبة التطور في المنطقة وتزويد المجتمع بأحدث العلوم التقنية، فإنها تقدم عبر كلية الهندسة أحدث برامج البكالوريوس على الصعيدين المحلي والإقليمي وهما: البكالوريوس في هندسة الحاسبات والاتصالات، والبكالوريوس في هندسة المحمول والشبكات، حيث تتضمن مناهج هذين البرنامجين أحدث التقنيات لمواكبة التحديات في سوق العمل المحلي والعالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر: الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والاتصال البصري، الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية، الحوسبة السحابية، والرؤية الحاسوبية، منوها إلى أن الكلية خرجت خلال السنوات الماضية
نحو 500 مهندس شكلوا إضافة مميزة في سوق العمل.
ونوه جديدي إلى أن الكلية تعتزم طرح برنامج الماجستير في علوم في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية استكمالا لرسالتها بهدف تمكين خريجي هذا البرنامج من تطبيق تقنيات الاتصالات والكمبيوتر والأتمتة في مجال النقل والأنظمة اللوجستية من أجل التوصل إلى حلول استراتيجية للإسهام في تطوير البنية التحتية في هذا القطاع، وإيجاد حلول هندسية للمشاكل المعقدة لعمليات حركة المرور وشبكة الطرق وغيرها. وأوضح أن البرنامج يتضمن مقررات تتماشى مع خطط واستراتيجيات المملكة، منها المدن الذكية المستدامة والنقل الحضري، ونظم المعلومات الجغرافية في هندسة النقل، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات للمدن الذكية والمتصلة، والسلامة المرورية، والخدمات اللوجستية في سلاسل التوريد.
ونوه إلى أن برنامج الماجستير متاح لجميع خريجي الهندسة بمختلف تخصصاتهم وكذلك خريجي علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات ونظم المعلومات الإدارية وخريجي كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي والنقل والمواصلات والاتصالات والشحن والمرور وشبكات الطرق وغيرها، حيث سيجد الخريج نفسه مؤهلاً للارتقاء بالعمل في هذا القطاع محليا وعالميا.
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