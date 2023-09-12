أكثر من ثلث السكان في البحرين عمالة

أكثر من ثلث السكان في البحرين عمالة
التاريخ
9/12/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت - زينب إسماعيل الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشكل عمالة القطاعين العام والخاص في البحرين أكثر من ثلث سكان البلاد، حيث تصل نسبتهم إلى 39 % من إجمالي السكان. ويصل عدد العمالة البحرينية والأجنبية إلى نحو 617 ألف عامل من أصل مليون و577 ألف فرد يسكنون المملكة، وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية.
وبحسب الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 567 ألف موظف وعامل، وبنسبة تصل إلى67 % من إجمالي العمالة في المملكة. فيما بلغ عدد موظفي القطاع العام نحو 49 ألف فرد بنسبة تصل إلى 33 % .
وفي ذات السياق، يصل عدد البحرينيين العاملين في القطاعين إلى نحو 149 ألف بحريني مقابل 467 ألفا غير بحريني يعمل في القطاع الخاص فقط. وبحسب إحصائيات الهيئة أيضا يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف البحريني نحو 866 دينارا بحرينيا.
وتشكل الإناث البحرينيات الموظفات في القطاعين العام والخاص ما نسبته 41.7 % من إجمالي الموظفين من الجنسين، حيث يصل عددهن إلى نحو 62 ألفا و323 بحرينية. ويصل عدد موظفات القطاع العام إلى 26 ألفا و970 امرأة وبنسبة 54.5 % من إجمالي موظفي العام. أما موظفات القطاع الخاص فعددهن يصل إلى 35 ألفا و353 مواطنة، ويشكلن ما نسبته 35.3 % من موظفي القطاع.
ويبلغ إجمالي عدد الإناث العاملات في البحرين نحو 105 آلاف 812 امرأة، إذ يشكلن ما نسبته نحو 17.15 % فقط من إجمالي العاملين في المملكة، ولا يتعدى عدد النساء غير البحرينيات اللواتي يعملن في القطاع الخاص 43 ألفا و489 سيدة.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام والخاص من البحرينيين الذكور نحو 87 ألفا و122 فردا، ويشكلون نحو 58.3 % من إجمالي الموظفين البحرينيين من الجنسين، فيما يصل إجمالي عدد الذكور من المواطنين وغير المواطنين إلى نحو 488 ألفا و985 فردا، ويشكلون نحو 79.2 % .
أما الموظفون البحرينيون الجدد الذين انضموا لوظائف جديدة خلال الربع الثاني من نفس العام، فوصل عددهم في القطاعين إلى نحو 4323 موظفا، أما عدد الموظفين المستجدين من غير الأجانب فبلغ عددهم نحو 35 ألفا و577 موظفا.
بينما إجمالي عدد المتقاعدين خلال نفس الفترة بلغ ما يفوق 83 ألفا، 43 % منهم كانوا ضمن وظائف في القطاع العام وعددهم 35 ألفا متقاعدا، و57 % منهم تقاعدوا عن وظائف من القطاع الخاص، وعددهم 47 ألفا متقاعدا.
وخلال الربع الثاني أيضا سجل المتقاعدون متوسط راتب شهري يصل إلى 819 دينارا بحرينيا. في الوقت الذي انضم 3609 متقاعد جديد إلى القائمة، 1160 منهم من القطاع العام و2899 من القطاع الخاص.
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