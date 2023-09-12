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أكثر من ثلث السكان في البحرين عمالة

9/12/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ - ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬ الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تشكل‭ ‬عمالة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬نسبتهم‭ ‬إلى‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان‭. ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬والأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬617‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مليون‭ ‬و577‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬يسكنون‭ ‬المملكة،‭ ‬وفقا‭ ‬لأحدث‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الرسمية‭.‬

وبحسب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سجل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نحو‭ ‬567‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬وعامل،‭ ‬وبنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى67 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬نحو‭ ‬49‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬33 ‭%‬ ‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬149‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬467‭ ‬ألفا‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فقط‭. ‬وبحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬الهيئة‭ ‬أيضا‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬للموظف‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬866‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭. ‬

وتشكل‭ ‬الإناث‭ ‬البحرينيات‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬41‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬عددهن‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬62‭ ‬ألفا‭ ‬و323‭ ‬بحرينية‭. ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬موظفات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬ألفا‭ ‬و970‭ ‬امرأة‭ ‬وبنسبة‭ ‬54‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬موظفي‭ ‬العام‭. ‬أما‭ ‬موظفات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فعددهن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬و353‭ ‬مواطنة،‭ ‬ويشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬35‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭.‬

ويبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬105‭ ‬آلاف‭ ‬812‭ ‬امرأة،‭ ‬إذ‭ ‬يشكلن‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬17‭.‬15 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولا‭ ‬يتعدى‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬غير‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬43‭ ‬ألفا‭ ‬و489‭ ‬سيدة‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذكور‭ ‬نحو‭ ‬87‭ ‬ألفا‭ ‬و122‭ ‬فردا،‭ ‬ويشكلون‭ ‬نحو‭ ‬58‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وغير‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬488‭ ‬ألفا‭ ‬و985‭ ‬فردا،‭ ‬ويشكلون‭ ‬نحو‭ ‬79‭.‬2 ‭%‬ ‭. ‬

أما‭ ‬الموظفون‭ ‬البحرينيون‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬لوظائف‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬فوصل‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4323‭ ‬موظفا،‭ ‬أما‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬المستجدين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الأجانب‭ ‬فبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬و577‭ ‬موظفا‭.‬

بينما‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬بلغ‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬83‭ ‬ألفا،‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬ضمن‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وعددهم‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬متقاعدا،‭ ‬و57 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ ‬تقاعدوا‭ ‬عن‭ ‬وظائف‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وعددهم‭ ‬47‭ ‬ألفا‭ ‬متقاعدا‭.
‬وخلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬أيضا‭ ‬سجل‭ ‬المتقاعدون‭ ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬819‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬3609‭ ‬متقاعد‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬القائمة،‭ ‬1160‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و2899‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

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