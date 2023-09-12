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إضافة 2000 مقعد أسبوعيا لسيدني.. وخطط لاستئناف خدمة أديليد

9/12/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬خططا‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمتها‭ ‬إلى‭ ‬سيدني‭ ‬وتشغيل‭ ‬رحلاتها‭ ‬اليومية‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الأسترالية‭ ‬بطائراتها‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 380‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬الناقلة‭ ‬بتوسيع‭ ‬خيارات‭ ‬وفرص‭ ‬عملائها‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬محطات‭ ‬شبكتها‭ ‬العالمية‭. ‬ويوفر‭ ‬استخدام‭ ‬العملاقة‭ ‬لخدمة‭ ‬الرحلة‭ ‬اليومية‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬سيدني‭ ‬نحو‭ ‬2000‭ ‬مقعد‭ ‬إضافي‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

وسوف‭ ‬تحل‭ ‬طائرة‭ ‬الإمارات‭ ‬ A 380،‭ ‬بتقسيم‭ ‬الدرجات‭ ‬الثلاث‭ ‬وسعة‭ ‬489‭ ‬مقعدا،‭ ‬محل‭ ‬طائرة‭ ‬البوينج‭ ‬777‭-‬300 ER ‭ ‬المستخدمة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬الرحلة‭ ‬‮«‬ئي‭ ‬كيه‭ ‬416‭/ ‬417‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬كل‭ ‬رحلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬260‭ ‬مقعداً‭ ‬إضافياً‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭ ‬ومزيداً‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاتصال‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬دبي،‭ ‬والوصول‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬الوجهات‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭. ‬كما‭ ‬ستعزز‭ ‬خدمة‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 380‭ ‬الثالثة‭ ‬الرحلتين‭ ‬الأخريين‭ ‬إلى‭ ‬سيدني‭ ‬بالطراز‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الطابقين،‭ ‬اللتين‭ ‬توفران‭ ‬مقصورة‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬الممتازة‭.‬

وتشغل‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬حالياً‭ ‬63‭ ‬رحلة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا،‭ ‬وتوفر‭ ‬نحو‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬بواباتها‭ ‬الأربع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬تخدم‭ ‬ملبورن‭ ‬وسيدني‭ ‬بثلاث‭ ‬رحلات‭ ‬يومياً‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وبريسبن‭ ‬برحلتين‭ ‬يومياً،‭ ‬وبيرث‭ ‬برحلة‭ ‬يومية‭ ‬بطائرة‭ ‬ A 380‭. ‬كما‭ ‬استأنفت‭ ‬الناقلة‭ ‬تشغيل‭ ‬خدمتها‭ ‬بين‭ ‬ملبورن‭ ‬وسنغافورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬سيدني‭ ‬بمدينة‭ ‬كرايستشيرش‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للمسافرين‭ ‬تجربة‭ ‬ A 380‭ ‬الوحيدة‭ ‬عبر‭ ‬بحر‭ ‬تسمانيا‭.‬‮

عودة‭ ‬إلى‭ ‬أديليد‮

يتيح‭ ‬بدء‭ ‬استلام‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬طائرات‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 350‭ ‬في‭ ‬شتاء‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأسطول‭ ‬وتحرير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الطويلة‭ ‬المدى‭ ‬لخدمة‭ ‬نقاط‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬أديليد‭. ‬وتجري‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬مطار‭ ‬أديليد‭ ‬لاستئناف‭ ‬خدمتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بإعادة‭ ‬ربط‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أركان‭ ‬أستراليا‭ ‬بشبكتها‭ ‬العالمية‭.‬

وتغادر‭ ‬رحلة‭ ‬سيدني‭ ‬الثالثة‭ ‬بطائرة‭ ‬ A 380‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬20‭ ‬مساءً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭. ‬وتغادر‭ ‬رحلة‭ ‬العودة‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬10‭ ‬مساءً،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭.‬

وتواصل‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬طائراتها‭ ‬ A 380‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬وتسير‭ ‬الناقلة‭ ‬طائراتها‭ ‬العملاقة‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬وجهة،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لتوسيع‭ ‬الشبكة‭ ‬لتغطي‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

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