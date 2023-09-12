حقق‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬168‭

‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬63‭.‬38‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬145‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬54‭.‬84‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬

وبلغت‭ ‬الموجودات‭ ‬الإجمالية‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬17‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬6‭.‬75‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬بنهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬18‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬7‭.‬05‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬بواقع‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬لتبلغ‭ ‬3‭.‬06‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1.15‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬وانخفضت‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭ ‬بواقع‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬لتبلغ‭ ‬7.820‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬2‭.‬95‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬171‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬080‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬الصقر‭: ‬‮«‬حقق‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬أرباحاً‭ ‬جيدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬ويعكس‭ ‬نمو‭ ‬الأرباح‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البيئة‭ ‬التشغيلية‭ ‬بفعل‭ ‬المخاوف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬التضخم،‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬مرن‭ ‬ومركز‭ ‬مالي‭ ‬قوي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الصقر‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الداعمة‭ ‬للنمو،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالتفوق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أداء‭ ‬العمليات‭ ‬الدولية‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أرباح‭ ‬المجموعة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزة‭ ‬فريدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬الجغرافي‭ ‬الواسع‭ ‬لعملياتها،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬ويوفر‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬لأرباح‭ ‬المجموعة‭ ‬ويمنح‭ ‬أعمالها‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬قوية‭.‬

وأكد‭ ‬الصقر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسواق‭ ‬النمو‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬واعدة‭ ‬وآفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬إيجابية‭.‬

وشدد‭ ‬الصقر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ستواصل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبنك‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستقبلي‭ ‬مستدام‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬علي‭ ‬فردان‭: ‬‮«‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬جيدة‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬مواصلة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواضحة‭ ‬والرؤية‭ ‬السليمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصرفية‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يخطو‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يتمتع‭ ‬بإمكانيات‭ ‬هائلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬الفردان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬أظهرت‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬إشارات‭ ‬الانتعاش‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬لمناخ‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويمنح‭ ‬زخماً‭ ‬إضافياً‭ ‬لأداء‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭.

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وأشاد‭ ‬فردان‭ ‬بجهود‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬عموماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬فروعها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الأوسع‭ ‬انتشاراً،‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نشاط‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تصنيفاته‭ ‬الائتمانية‭ ‬المرتفعة‭ ‬وشبكة‭ ‬علاقاته‭ ‬الواسعة‭ ‬وسمعته‭ ‬الرائدة‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأحد‭ ‬أكثر‭ ‬البنوك‭ ‬أماناً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬