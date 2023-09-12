Wednesday, 13 September 2023 07:20 GMT

بنك الكويت الوطني- البحرين يحقق أرباحاً صافية بقيمة 168 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023

9/12/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬168‭
‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬63‭.‬38‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬145‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬54‭.‬84‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬

وبلغت‭ ‬الموجودات‭ ‬الإجمالية‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭- ‬البحرين‭ ‬17‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬6‭.‬75‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬بنهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬18‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬7‭.‬05‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬بواقع‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬لتبلغ‭ ‬3‭.‬06‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1.15‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬وانخفضت‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭ ‬بواقع‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬لتبلغ‭ ‬7.820‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬2‭.‬95‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬171‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬080‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬الصقر‭: ‬‮«‬حقق‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬أرباحاً‭ ‬جيدة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬ويعكس‭ ‬نمو‭ ‬الأرباح‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البيئة‭ ‬التشغيلية‭ ‬بفعل‭ ‬المخاوف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬التضخم،‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬مرن‭ ‬ومركز‭ ‬مالي‭ ‬قوي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الصقر‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الداعمة‭ ‬للنمو،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالتفوق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أداء‭ ‬العمليات‭ ‬الدولية‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أرباح‭ ‬المجموعة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬تتمتع‭ ‬بميزة‭ ‬فريدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬الجغرافي‭ ‬الواسع‭ ‬لعملياتها،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬ويوفر‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬لأرباح‭ ‬المجموعة‭ ‬ويمنح‭ ‬أعمالها‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬قوية‭.‬

وأكد‭ ‬الصقر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسواق‭ ‬النمو‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬واعدة‭ ‬وآفاق‭ ‬مستقبلية‭ ‬إيجابية‭.‬

وشدد‭ ‬الصقر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ستواصل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبنك‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستقبلي‭ ‬مستدام‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ - ‬البحرين‭ ‬علي‭ ‬فردان‭: ‬‮«‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬جيدة‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬مواصلة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواضحة‭ ‬والرؤية‭ ‬السليمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصرفية‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يخطو‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يتمتع‭ ‬بإمكانيات‭ ‬هائلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬الفردان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬أظهرت‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬إشارات‭ ‬الانتعاش‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬لمناخ‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويمنح‭ ‬زخماً‭ ‬إضافياً‭ ‬لأداء‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭.

وأشاد‭ ‬فردان‭ ‬بجهود‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬عموماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬فروعها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬الأوسع‭ ‬انتشاراً،‭ ‬قد‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نشاط‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تصنيفاته‭ ‬الائتمانية‭ ‬المرتفعة‭ ‬وشبكة‭ ‬علاقاته‭ ‬الواسعة‭ ‬وسمعته‭ ‬الرائدة‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأحد‭ ‬أكثر‭ ‬البنوك‭ ‬أماناً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN12092023000055011008ID1107057887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث