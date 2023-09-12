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1.4 مليون طن مخلفات في جدة

9/12/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال يوليو وأغسطس من العام الجاري 2023 نحو 1.432.222 طنا من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم ومخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.
وأوضح مدير عام مشاريع النظافة في الأمانة، صالح بن محسن الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهرين الماضيين بلغت 399.082 طنا. كما استقبل المردم خلال الفترة نفسها 1.023.784 طنا من مخلفات البناء والهدم، وأكثر من 2.530 طنا من الإطارات.
وبيّن الزهراني أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 261.141 طنا جرى رفعها من نطاق 16 بلدية فرعية، لافتا إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية ((المطار))، ضمن منطقة العقد ((الرابع))، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ38.998 طنا من النفايات البلدية المرفوعة، بينما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ((ثول))، ضمن منطقة العقد ((الأول))، بإجمالي 7.564 طنا. بينما سجل تقرير العقد الـ13 الخاص بمنطقة الكورنيش 1.426 طنا من النفايات المرفوعة خلال الشهرين الماضيين.

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