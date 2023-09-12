1.4 مليون طن مخلفات في جدة
التاريخ
9/12/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال يوليو وأغسطس من العام الجاري 2023 نحو 1.432.222 طنا من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم ومخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.
وأوضح مدير عام مشاريع النظافة في الأمانة، صالح بن محسن الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهرين الماضيين بلغت 399.082 طنا. كما استقبل المردم خلال الفترة نفسها 1.023.784 طنا من مخلفات البناء والهدم، وأكثر من 2.530 طنا من الإطارات.
وبيّن الزهراني أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 261.141 طنا جرى رفعها من نطاق 16 بلدية فرعية، لافتا إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية ((المطار))، ضمن منطقة العقد ((الرابع))، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ38.998 طنا من النفايات البلدية المرفوعة، بينما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ((ثول))، ضمن منطقة العقد ((الأول))، بإجمالي 7.564 طنا. بينما سجل تقرير العقد الـ13 الخاص بمنطقة الكورنيش 1.426 طنا من النفايات المرفوعة خلال الشهرين الماضيين.
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