9 متاجرين بالحطب المحلي
التاريخ
9/12/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين ومقيما من الجنسية السودانية، لمخالفتهم نظام البيئة بنقل وتخزين أكثر من 12 مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة الرياض ومتنزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.
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