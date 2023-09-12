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9 متاجرين بالحطب المحلي

9/12/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين ومقيما من الجنسية السودانية، لمخالفتهم نظام البيئة بنقل وتخزين أكثر من 12 مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة الرياض ومتنزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.

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