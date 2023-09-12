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واشنطن توافق على نقل 6 مليارات دولار إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية ضمن صفقة تبادل سجناء

9/12/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الولايات المتحدة أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران في أغسطس للإفراج عن سجناء.
وتم الإعلان عن هذه التسوية المالية في 10 أغسطس في إطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة من قطر للافراج عن سجناء أميركيين معتقلين في إيران، وإيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.
وفي إطار الاتفاق، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للافراج عنهم عند تحويل الأموال الإيرانية المجمدة.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الكونغرس أنه مضى قدما بجزء رئيسي من الاتفاق، حيث وقع على تنازل سيحمي المصارف المشاركة في عملية التحويل من العقوبات الأميركية.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن عملية التحويل «هي خطوة أساسية في ضمان الإفراج عن هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة».
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «كما قلنا، لن تذهب أي أموال إلى إيران بشكل مباشر ولا تستخدم في هذه العملية أي من أموال دافعي الضرائب. إن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية هي أموال إيران».
وأكدت إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن أن إيران ستتمكن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه طهران.
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته «لم نرفع أيا من عقوباتنا على إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات». وتابع «نواصل التصدي لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله المزعزعة للاستقرار في الخارج ودعمه للإرهاب ودعمه لحرب روسيا ضد أوكرانيا».
وفي طهران، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران ستتمكن من شراء «أي سلعة غير خاضعة لعقوبات» أميركية ليس فقط لشراء «أدوية ومواد غذائية».
وقال كنعاني في مؤتمر صحافي «نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها». وأضاف «نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيحصل قريبا».
وتحدثت وكالة «إرنا» الرسمية عن أن الولايات المتحدة ستفرج في إطار هذا الاتفاق عن خمسة إيرانيين.
وقالت مصادر في وقت سابق إنها تتوقع الإفراج عن الأميركيين الخمسة في منتصف سبتمبر.
من جهة أخرى، أكدت إيران امس توقيفها سويديا، هو ديبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، «ارتكب جرائم» خلال إقامته في البلاد، على ما أفاد المتحدث باسم القضاء.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي «تم الانتهاء من التحقيق وستتم إحالته إلى المحكمة المختصة في الأيام المقبلة»، في إشارة إلى الديبلوماسي البالغ من العمر 33 عاما والذي أوقف في ابريل 2022 بمطار طهران، وذلك بعد أيام من إعلان السويد والاتحاد الأوروبي احتجازه في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

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