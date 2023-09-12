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زعيم الجمهوريين في النواب الأميركي يؤيد فتح تحقيق لعزل بايدن

9/12/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إنه يؤيد بدء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس «أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل» بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديموقراطي «كذب» على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.
وعلى الفور استنكر البيت الأبيض تصريحات مكارثي قائلا إن «دوافعه سياسية» قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وندد النواب الديموقراطيون بهذه الخطوة ايضا قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق ترامب.

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