زعيم الجمهوريين في النواب الأميركي يؤيد فتح تحقيق لعزل بايدن
التاريخ
9/12/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إنه يؤيد بدء تحقيقات في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس «أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل» بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديموقراطي «كذب» على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.
وعلى الفور استنكر البيت الأبيض تصريحات مكارثي قائلا إن «دوافعه سياسية» قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وندد النواب الديموقراطيون بهذه الخطوة ايضا قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق ترامب.
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