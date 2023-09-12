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السويد تستجوب حارق المصحف على خلفية طلب العراق استرداده

9/12/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استجوبت الشرطة السويدية العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في العالم الإسلامي بسبب حرقه نسخا من المصحف الشريف، حيث قدمت بغداد طلبا إلى ستوكهولم لاسترداد مواطنها، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه وكالة «فرانس برس».
وقال موميكا «يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي هناك بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد».
وصرح محاميه ديفيد هول لـ «فرانس برس»: «يريد العراق تسلمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو الماضي. وبحسب القانون يجب أن يكون ما اقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق».
وأضاف بعد استجواب موكله «لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع تسليمه» للعراق.
وبحسب المحامي ذاته، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وأكد موميكا انه «سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي»، في إشارة إلى طلب التسليم.
وتدرس السويد الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص الدينية في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.

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