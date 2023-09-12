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ليبيا دانيال يدمر ربع مدينة درنة ويقتل ويشرد الآلاف

9/12/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة ووكالات
بات الوضع الإنساني في ليبيا كارثيا وخارجا عن السيطرة بسبب الإعصار «دانيال»، فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بـ «الكارثة المأساوية»، وسط حصيلة «ضخمة» من الضحايا والمفقودين تقدر بـ «الآلاف»، وذلك في أكبر كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ «زلزال المرج» عام 1963.
وأعلن مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا أن الفيضانات الكارثية أدت إلى انهيار البنية التحتية في الأجزاء الشرقية من البلاد، لاسيما مدينة درنة الأكثر تضررا التي دمر نحو 25% منها، حيث انهار سدان واختفت مناطق بالكامل وقتل وشرد آلاف الأشخاص وتم انتشال أكثر من ألف جثة بالمدينة.
وإزاء هذا الوضع المتأزم، أطلقت الحكومة في شرق ليبيا نداء عاجلا للحصول على مساعدات دولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز بأشواط إمكانات الصليب الأحمر الليبي وإمكانات الحكومة.
وأدت السيول الناجمة عن الإعصار العنيف إلى انهيار سدود وجرف مبانٍ وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. وانتشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد. وشاهد صحافي من «رويترز»، وهو في طريقه إلى درنة، سيارات مقلوبة على جوانب الطرق وأشجارا اقتلعت من جذورها ومنازل مهجورة تغمرها المياه.
وقال وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا هشام أبوشكيوات لـ «رويترز» عبر الهاتف «عدت من هناك (درنة).. الأمر كارثي للغاية.. الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر، وفي الأودية، وتحت المباني».
وتابع «ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا.. عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف.. لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت».
وأسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وفق ما أفاد أسامة علي الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الناطق باسم الجهاز الذي ينتشر فريق تابع له في درنة إلى أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» خلفت «أكثر من 2300 قتيل» وما لا يقل عن 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين.
في سياق متصل، قال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا تامر رمضان للصحافيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس «يمكننا أن نؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين يزيد عن عشرة آلاف حتى الآن».
وأضاف ان «الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانيات الصليب الأحمر الليبي وإمكانيات الحكومة».
وتابع أنه «لهذا السبب أطلقت الحكومة في الشرق نداء للحصول على مساعدات دولية وسنطلق نحن نداء عاجلا قريبا أيضا».
وأظهرت مقاطع مصورة سيلا جارفا يشق طريقه عبر وسط مدينة درنة بعد انهيار سدود، بينما اصطفت مبان مهدمة على جانبي الطريق.
كما أظهر مقطع مصور آخر على فيسبوك عشرات الجثث مغطاة على الأرصفة.
وأظهرت لقطات بثتها قناة «المسار» التلفزيونية الليبية أشخاصا يبحثون عن جثث ورجالا آخرين في قارب مطاطي ينتشلون جثة من البحر.
وقال خليفة الطويل أحد عمال الإسعاف لقناة «المسار»: «ليس لدينا ما ننقذ به الناس.. لا توجد آلات.. نطلب المساعدة العاجلة».
ووصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الوضع في ليبيا بأنها «كارثة مأساوية».
في الوقت نفسه، لفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى اختفاء «أحياء بأكملها» في درنة، حيث «جرفت المياه سكانها بعد انهيار سدين قديمين، ما جعل الوضع كارثيا وخارجا عن السيطرة».
إلى ذلك، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع ضحايا ليبيا والمغرب. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا».
كما نقل فهمي توجيه السيسي «القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا» للبلدين.

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