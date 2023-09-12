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زعيم كوريا الشمالية في موسكو وواشنطن تحذر من صفقة أسلحة

9/12/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا أمس في زيارة نادرة إلى الخارج وذلك للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بشأن صفقة أسلحة محتملة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا. ومن المنتظر أن يتحدث الرجلان بشكل خاص عن «مواضيع حساسة» في الأيام المقبلة، بحسبما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف. ويلتقي كيم الرئيس الروسي في مكان لم يتم الكشف عنه في أقصى الشرق الروسي هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن دميتري بيسكوف. ولم يسأل بوتين، خلال تواجده امس في فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينتهي اليوم، عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي، على الرغم من جلسة الأسئلة والأجوبة المطولة.
واكتفى الرئيس الروسي بالقول إنه سيزور قريبا قاعدة فوستوشني الفضائية، التي تبعد ألف كيلومتر عن فلاديفوستوك، لكنه رفض الإفصاح عما يعتزم القيام به هناك.
وقال «لدي برنامج مناسب هناك، وعندما أصل إلى هناك ستعرفون ذلك».
من جهته، قال بيسكوف، لوسائل الإعلام الروسية، إن الزعيمين سيناقشان مواضيع «حساسة» من دون الالتفات إلى «التحذيرات الأميركية». وتخشى واشنطن أن تحصل موسكو على أسلحة لعملياتها العسكرية في أوكرانيا من كوريا الشمالية التي تخضع هي نفسها لعقوبات بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وقال بيسكوف «في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، ما يهم بالنسبة لنا هو مصالح بلدينا، وليس تحذيرات واشنطن».
وذكرت وسائل إعلام روسية أن قطار كيم المدرع دخل روسيا ويسير في المنطقة الساحلية الروسية المتاخمة لكوريا الشمالية، وتظهر الصور من «ريا نوفوستي» القافلة بعربات خضراء داكنة تجرها قاطرة روسية.
ووفق الخبراء، فإن بوتين يمكن أن يركز على صفقة أسلحة خلال اللقاء مع كيم، حيث يقال إن بوتين يسعى للحصول على قذائف وصواريخ مضادة للدبابات.
من جانبها، تفيد التقارير بأن بيونغ يانغ تسعى للحصول على تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، فضلا عن المساعدات الغذائية.
وسخرت واشنطن من هذا الاجتماع، معتبرة أنه إشارة إلى أن بوتين «يستجدي» المساعدة في تنفيذ عملياته في أوكرانيا. وبالنسبة لباريس، فإن رحلة كيم إلى روسيا تمثل «مؤشرا» واضحا على عزلة موسكو.

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