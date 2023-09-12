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زلزال المغرب تواصل عمليات الإنقاذ وسط تلاشي الآمال في العثور على ناجين

9/12/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.
ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق دولية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها، لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة يبدو السكان ضائعين وسط أنقاض منازلهم.
ووصل عدد قتلى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس «ريختر» وضرب جبال الأطلس الكبير الجمعة الماضية، إلى ما لا يقل عن 2901 شخص وأكثر من 5530 مصابا، بحسب التلفزيون الرسمي امس، لكن هذه الأرقام مرشحة للزيادة على الأرجح.
وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لأسباب منها أن الكثير من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن والمنتشرة في القرى الجبلية انهارت وتحولت إلى أكوام تراب ليس بينها مسام تسمح بمرور الهواء.
ومع وقوع المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في أماكن وعرة ومعزولة، كان المشهد أمس غير واضح المعالم مع إقامة بعض المخيمات بصورة منظمة ونقل الإمدادات جوا، بينما لم تصل مساعدات مطلقا لمواقع أخرى بسبب إغلاق الطرق جراء الصخور والانهيارات الناجمة عن الزلزال. وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، على غرار قرية أسني في إقليم الحوز المنكوب.
وقد استقبل هذا المستشفى أكثر من 300 مصاب بحسب الطبيب الكولونيل يوسف قموس الذي تحدث لوكالة «فرانس برس».
ومن جنيف، ناشد الصليب الأحمر الدولي جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاج اليها المغرب بشدة.
ويؤمل أن تمكن هذه المساعدة من «تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية»، وفق ما أوضحت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأضافت أن الأموال مطلوبة من أجل «الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية». وتابعت «نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنب موجة ثانية من الكوارث».
ودافعت هولت عن الوتيرة البطيئة التي تستقبل فيها المملكة مزيدا من المساعدات الدولية. وأشارت إلى أن «هذا حدث ساحق.. كان من شأنه أن يربك العديد من المجتمعات».
وذكرت أن «التنسيق والدراسة المتأنية في هذه اللحظة أمر أساسي».
من جانبها، قدرت منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعداد من يبيتون في العراء في المغرب جراء الزلزال المدمر بنحو 300 ألف شخص.

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