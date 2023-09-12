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ترامب يطالب برد قاضية محاكمته وبوتين يعتبرها اضطهادا بدوافع سياسية

9/12/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية. وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 يناير 2021، وفقا لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز».
وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من 9 صفحات: «لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه».
وأشار إلى أن «مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية».
واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 يناير 2021 لإظهاره «ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لايزال خارج السجن حتى يومنا هذا».
وأضاف بلانش أن «القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي».
وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لها دوافع سياسية وتظهر «فساد النظام السياسي الأميركي».
وذكر بوتين أن ما يحدث لترامب أمر جيد من وجهة نظر روسيا.
وأضاف في منتدى بمدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا «هذا يظهر كل فساد النظام السياسي الأميركي، الذي لا يمكنه التظاهر بتعليم الآخرين الديموقراطية».
وتابع قائلا: «كل ما يحدث لترامب هو اضطهاد بدوافع سياسية لمنافس سياسي، هذا هو جوهر الأمر. ويحدث أمام أعين الرأي العام الأميركي والعالم أجمع. كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية».
وأضاف: «من هذا المنطلق، إذا كانوا يحاولون محاربتنا بطريقة ما، فهذا أمر جيد، لأنه يظهر من الذي يحاربنا. يظهر، كما قالوا في العهد السوفييتي (الوجه الوحشي للإمبريالية الأميركية)».
وقال بوتين إن فكرة أن ترامب لديه علاقات خاصة مع روسيا هي «محض هراء».

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