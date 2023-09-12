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سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان في مسقط تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

9/12/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بقصر البركة العامر أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الخاصة لسلطنة عمان.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين العماني والسعودي الشقيقين.
وقد رحب سلطان عمان بسمو ولي العهد السعودي في مستهل المقابلة، متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة في بلده الشقيق، بحسب ما أوردت وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا» ووكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
ونقل الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.
فيما حمل السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التطور والرخاء.
وكان ولي العهد السعودي قد وصل مساء امس الاول إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، قادما من نيودلهي، حيث شارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين الثامنة والعشرين وأعقبها بزيارة رسمية إلى الهند، التقى خلالها كبار المسؤولين هناك وفي مقدمتهم رئيسة الدولة ورئيس الوزراء.

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