لنعيش عصراً ذهبياً
التاريخ
9/12/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلا شك أن السؤال الذي طرحه لي أحد الزملاء وهو «في أي عصر تود أن تعيش ولماذا؟» في الحقيقة سؤال صعب يحتاج إلى ترو، خاصة أن هناك عدة عصور مرت وكل عصر بلا شك له أهميته ولو اخترت، وما أصعب الاختيار، فإنني أفضل أن أعيش في عصر الخلفاء الراشدين، لأنه عصر الحكمة والثقافة، عصر العلماء الأفذاذ الذين قل وجودهم في عصرنا هذا... وبالفعل انني سأحلق معكم في سماء هذا العصر لنعيش عصرا ذهبيا نتذوق دفئه العلمي وفاكهة ثقافته التي أنعشت الكون انتعاشا فكريا، حيث سطعت عليه شمس الإسلام والحرية في هذه الفترة فأحدثت انفجارا معرفيا غطى كون هذا العصر في عبق من هذه العلوم الفواحة، ومما لا شك فيه أن هذا العصر قد أنجب لنا من رحمه الكثيرين من الخلفاء العظماء الذين يعتز بهم الإسلام، واسمحوا بأن اختار لكم احدى هذه الشخصيات العظيمة للغوص معا في بحر علومها وحكمها وثقافتها، وبلا شك أن هذه الشخصية غاصت بعمق بأفكار وقلوب معشر المسلمين من ذلك العصر حتى يومنا هذا، هي شخصية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها بحق الشخصية التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذه الشخصية العظيمة التي عندما تعانق حروفها شفاه الحقيقة بلا شك أنه يرتعش لها الخاطر وتطرب لها المسامع فشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست شخصية عادية أو عابرة، بل إنها أسطورة يمكن أن نحكي قصصها ونرويها للأبناء والأحفاد على مر العصور...
فبلا شك لو أننا أردنا أن نعدد سجايا الفاروق رضي الله عنه فإننا نحتاج إلى حزمة من الورق تكفي لكتاب كامل ولكننا سنركز باختصار على باقة حلوة منها.. كان رضي الله عنه حكيما، متواضعا، حليما، عطوفا، ورعا تقيا ذكيا نقي السريرة، إن النفس تسمو بخلقه ويسمو بها، لم يعرف التاريخ قط رحمة أكثر من رحمته ولا عدلا أكثر من عدالته ولا تواضعا أكثر من تواضعه، كان يخرج في جوف الليل المظلم ليطعم الجائع والمسكين ويفرج عن كرب وأنين المهموم ويمسح دمعة اليتيم والمظلوم ويعود المريض ويتفقد أحوال الرعية، فقد كان هو النور الذي يخرج من كبد الحقيقة ليزيد هذا الكون الشاسع إشعاعا ضبابيا مضيئا فتمطر علومه وثقافته رضي الله عنه على الجميع خيرا وبركة، ما أحلى سمو خلقه وكرم نفسه حقا يا سيدي يا أمير المؤمنين يا عمر، إنك معجزة عصرك ملأت هذا الزمان بأعطر الفضائل وأنبل الشمائل.. فجرت في نفوس المسلمين أروع المثل وزرعت أشجار التقوى وغرست نسائم الإيمان فهبت علينا بأعطر مزاياك..
وحقا إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك من وصف فهو خير دليل على منزلتك في قلبه، حيث قال صلوات الله عليه وسلامه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ولم أر عبقريا يفري فريه...
ونسدل الستار على هذه الكلمات المتواضعة بحق هذا الإنسان العظيم الذي صحح مفاهيم الحياة وبنى لها دستورا إسلاميا لايزال نوره يشع على الكون كله، فأنت في ذاكرة التاريخ يا عمر يا أمير المؤمنين.
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