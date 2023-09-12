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لنعيش عصراً ذهبياً

9/12/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلا شك أن السؤال الذي طرحه لي أحد الزملاء وهو «في أي عصر تود أن تعيش ولماذا؟» في الحقيقة سؤال صعب يحتاج إلى ترو، خاصة أن هناك عدة عصور مرت وكل عصر بلا شك له أهميته ولو اخترت، وما أصعب الاختيار، فإنني أفضل أن أعيش في عصر الخلفاء الراشدين، لأنه عصر الحكمة والثقافة، عصر العلماء الأفذاذ الذين قل وجودهم في عصرنا هذا... وبالفعل انني سأحلق معكم في سماء هذا العصر لنعيش عصرا ذهبيا نتذوق دفئه العلمي وفاكهة ثقافته التي أنعشت الكون انتعاشا فكريا، حيث سطعت عليه شمس الإسلام والحرية في هذه الفترة فأحدثت انفجارا معرفيا غطى كون هذا العصر في عبق من هذه العلوم الفواحة، ومما لا شك فيه أن هذا العصر قد أنجب لنا من رحمه الكثيرين من الخلفاء العظماء الذين يعتز بهم الإسلام، واسمحوا بأن اختار لكم احدى هذه الشخصيات العظيمة للغوص معا في بحر علومها وحكمها وثقافتها، وبلا شك أن هذه الشخصية غاصت بعمق بأفكار وقلوب معشر المسلمين من ذلك العصر حتى يومنا هذا، هي شخصية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها بحق الشخصية التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذه الشخصية العظيمة التي عندما تعانق حروفها شفاه الحقيقة بلا شك أنه يرتعش لها الخاطر وتطرب لها المسامع فشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست شخصية عادية أو عابرة، بل إنها أسطورة يمكن أن نحكي قصصها ونرويها للأبناء والأحفاد على مر العصور...
فبلا شك لو أننا أردنا أن نعدد سجايا الفاروق رضي الله عنه فإننا نحتاج إلى حزمة من الورق تكفي لكتاب كامل ولكننا سنركز باختصار على باقة حلوة منها.. كان رضي الله عنه حكيما، متواضعا، حليما، عطوفا، ورعا تقيا ذكيا نقي السريرة، إن النفس تسمو بخلقه ويسمو بها، لم يعرف التاريخ قط رحمة أكثر من رحمته ولا عدلا أكثر من عدالته ولا تواضعا أكثر من تواضعه، كان يخرج في جوف الليل المظلم ليطعم الجائع والمسكين ويفرج عن كرب وأنين المهموم ويمسح دمعة اليتيم والمظلوم ويعود المريض ويتفقد أحوال الرعية، فقد كان هو النور الذي يخرج من كبد الحقيقة ليزيد هذا الكون الشاسع إشعاعا ضبابيا مضيئا فتمطر علومه وثقافته رضي الله عنه على الجميع خيرا وبركة، ما أحلى سمو خلقه وكرم نفسه حقا يا سيدي يا أمير المؤمنين يا عمر، إنك معجزة عصرك ملأت هذا الزمان بأعطر الفضائل وأنبل الشمائل.. فجرت في نفوس المسلمين أروع المثل وزرعت أشجار التقوى وغرست نسائم الإيمان فهبت علينا بأعطر مزاياك..
وحقا إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك من وصف فهو خير دليل على منزلتك في قلبه، حيث قال صلوات الله عليه وسلامه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ولم أر عبقريا يفري فريه...
ونسدل الستار على هذه الكلمات المتواضعة بحق هذا الإنسان العظيم الذي صحح مفاهيم الحياة وبنى لها دستورا إسلاميا لايزال نوره يشع على الكون كله، فأنت في ذاكرة التاريخ يا عمر يا أمير المؤمنين.

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