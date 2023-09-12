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القلم والزناد

9/12/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عنوان يشد الانتباه عندما تسمعه لأول مرة! وهذا ما حدث لي قبل أن أستمع لباقي أبيات القصيدة!
بدأت القصة عندما كنت أشارك في إحدى المساحات عبر وسائط التواصل الاجتماعي «X» وكانت المساحة تسلط الضوء على العديد من القضايا التعليمية، وأجمل ما في تلك المساحات مشاركة العديد من الشخوص المختلفة سواء على الصعيد العملي أو العلمي، كما تمتاز تلك المساحات أيضا بأنها لا تقتصر على الكويت بل يشاركنا بها العديد من المناطق العربية، وللجميع أكن الاحترام والتقدير.
«المراد» أثناء الحديث في تلك المساحة تطرقنا إلى موضوع المعلم والتعليم، فقام الأستاذ حمد البطي «وهو صورة كويتية مشرفة للمدرس والمعلم في عروس الخليج» بإلقاء تلك السطور علينا التي يصف بها أهمية التعليم والفكر والقراء وما هي أهمية القلم للإنسان، فقمت بالاستئذان من شخصه الكريم بالنشر من خلال مقالنا، إليكم قصيدة «القلم والزناد» للأستاذ حمد البطي:
‏من منطلق ما قاله جيفارا «لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر يقتل أفرادا بينما القلم الخائن يقتل أمما»
‏سر أيها القلم
‏اكتب طلاسم ايليا ابو ماضي
‏واشرح اطلال امرؤ القيس
‏تغنى بغزليات نزار قباني
‏ارسم نظريات فيثاغورث
‏وضح رسومات بيكاسو
‏شيد مدينة افلاطون الفاضلة
افعل كل ذلك واكثر
‏ما دمت تفتح فكرا
‏ما دمت تضمد جرحا
‏تكشف زيفا او تطهر قلبا
‏فبفضلك لازلنا نعيش
‏لا تتوقف ولا يتوقف خطك
‏فالمصير معلوم ان توقفت
‏ضغط الزناد
‏حينها يصبح القتل حق
‏يصبح الكفر حكما
‏والكذب والكبر والمجاهرة منهاجا
‏وتصبح الفوضى منطقية
‏فبتوقفك يا قلم سيموت الضمير
‏ستموت المشاعر وسيموت العلم
‏ستموت الإنسانية وسيعيش الظلم
‏وسيعيش الزناد حينها.
مسك الختام: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: «الذي علَّم بالقلم» صدق الله العظيم.

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