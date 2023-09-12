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قمة العشرين على سكة اقتصادنا الخليجي

9/12/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقل ما أستطيع تسميتها بقمة المستقبل الاقتصادي الزاهر لدول مجلس التعاون الخليجي، تلك القمة التي انتهت أعمالها في العاصمة الهندية نيودلهي.. قمة العشرين 2023 التي عقدت في الهند وسط تألق خليجي لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي وضع أبرز نتائج القمة على سكة الاقتصاد الخليجي المتعافي وجمعت عدة دول كبرى بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية واليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، كندا، إيطاليا، البرازيل، استراليا، كوريا الجنوبية، المكسيك، إندونيسيا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، جنوب أفريقيا بغياب الصين.
أما الإنجازات.. فقد شهدت الجلسات توافقا على توقيع اتفاقية مشروع النقل بين الهند ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، وخرجت القمة بالموافقة على عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين على غرار الاتحاد الأوروبي بموافقة الدول المشاركة، مما فتح آفاق التعاون العالمي شرقا وغربا على جميع الأصعدة لتحقيق التنمية المستدامة والرؤى الاقتصادية الخليجية التي أعلنت عن سقفها كل دولة وفق استراتيجيتها والخطط الموضوعة لإطلاق التنمية المستدامة والمشاريع الضخمة.
وبالحقيقة.. كان الموقف السياسي المختلف عليه بين الدول المشاركة حول الحرب الروسية - الأوكرانية، وكمتابع لجلسات القمة الاقتصادية مما جعلني أتوسم خيرا بالنتائج، فالسياسة لا تعرف صديقا دائما ولا عدوا دائما، والاتفاق على المصالح الاقتصادية هي بمنزلة تعاون سياسي ومرحلة سلام دائم بلا حروب.
والجدير بالذكر أن القمة نجحت وبامتياز من وجهة نظري كون الدول المشاركة اتفقت على إدارة المشاريع الضخمة الخاصة بالطاقة المتجددة وإيجاد الحلول لأزمة المناخ العالمية، ونحن في عصر الحكومة الرقمية والتنمية المستدامة في عالم جديد تفرضه ثورة الذكاء الاصطناعي على واقع الشعوب، لذلك علينا في منطقة الخليج اتخاذ موقف خليجي موحد ومساندة الجهود التي من شأنها إصلاح البيئة ومكافحة التلوث وتقديم البرامج وتطبيقها بشكل عاجل ومتواصل، واعتماد الطاقة النظيفة كمصادر دائمة للطاقة الحياتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبرأيي.. فتحت القمة أبواب العوالم على بعضها اقتصاديا وصناعيا وتجاريا، وهنا أدعو إلى أن تقدم الكويت برنامجا استراتيجيا مشاركا على طاولة دول مجلس التعاون لنرى انعكاس وثمرة توقيع مشروع ممر النقل بين دول الخليج والهند ودول أوروبا.
لقد وضعنا على سكة دول العالم الأول في الاقتصاد والتنمية المستدامة، فعلينا الاستفادة بوضع آليات بخبرات متبادلة مع جميع الدول المشاركة لاستغلال الثروات الطبيعية لتكون بلداننا مزدهرة معدة لرفاهية شعوبنا الخليجية، ولا أبالغ إن قلت إن مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضعت قمة العشرين 2023 على سكة اقتصادنا الخليجي.

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