Wednesday, 13 September 2023 07:19 GMT

الغزو بالغزو... يُذكر

9/12/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على وزن «الشيء بالشيء يذكر».. تبدأ قصتنا، هذه الايام لا تخلو نشرة اخبارية سياسية أو اقتصادية من ذكر الحرب الأوكرانية، ينطقها كل لسان واستقرت بالآذان بين المطرقة والسندان، لذلك كل إنسان يصنفها ويؤرشفها بعقله حسب ميوله وثقافته ورجاحة عقله، هذا هو اعتقادي، ما أعجبني هو ما سمعته من وصف من ابنتي (أم شاهين) حين قالت: حرب أوكرانيا وروسيا تشبه مباراة ملاكمة بين ملاكم عالمي محترف (يصنع غذاءه بيده ويتعاطى هرمونات القوة من صنعه) مع ملاكم طفل ينتظر رضعته من حليب التموين، أما ميدان المعركة ففي حجرة الملاكم الرضيع ومن دون حلبة ومن دون قوانين ومن دون حكم، ولكن هناك جمهورا غفيرا يشجع الملاكم الرضيع الذي يتلقى اللكمات القوية والطائشة، والتي كسرت عظامه وحطمت مكونات غرفته، وهو يطالب بحليب التموين أو غيره، وشركات الحليب تصنع وتبتكر أنواع الحليب وتجربه في أمعائه لمصلحتها، فأصبح هذا الملاكم الرضيع حقل تجارب من مؤيديه ومن أعدائه الذين يجربون ما يصنعونه من أسلحة مضادة، أما نهاية المباراة فمعروفة، الكل فيها خسران والرابح نسبيا هو من تكون خسائره أقل.
تأملت في وصف ابنتي ودقة إسقاطاتها على الوضع الراهن، وعادت بي الذاكرة الى الغزو العراقي عام 1990، وأخذت أقارن بين سياسة ونهج ما تقوم به قيادة أوكرانيا في حث الجيش والشعب على مقاومة الاحتلال بالحديد والنار، حتى وان كانت المعارك بقلب أوكرانيا ولقي كل الأوكرانيين حتفهم، ودكت كل المباني وأحرقت المصانع وأتلفت المزارع، مادام قادة البلد يجوبون العالم للحصول على السلاح المجاني لتجربته في الميدان، أما ما حدث لنا من غزو وتحرير فهو مختلف تماما فسياسة ونهج قادتنا كانت على العكس تماما، كانت الحكمة الربانية تحفهم، وعين الله ترعاهم، كانت قلوبهم تتقطع حين يسمعون ما يلاقيه أهل بلدهم، وعيونهم تدمع حين يذكرونهم بخطاباتهم، فكان كل قرار يصدر من القيادة في الخارج، وكل نصيحة وإرشاد صدرت داخل الكويت من مجموعات المقاومة، تحث المواطنين على الهدوء والصبر وعدم الاحتكاك المباشر مع المعتدي الغاصب، حتى لا يجد مبررا للقتل والسلب والنهب وتدمير البيوت ومنشآت الدولة، والثقة بأن القيادة في الخارج تعمل وتخطط مع الدول الشقيقة والصديقة لتحرير الكويت دون خسائر كبيرة بالأرواح وغيرها، وكان ترتيبا محكما، ومرتبا بداية من التمويل المعيشي للمواطنين الصامدين في الوطن، وشد أزرهم، وإغاثة المواطنين في الخارج، فإن كان هذا الترتيب بالفطرة وبالنوايا الحسنة، فنعما هي، لأنها ملحمة يضرب بها المثل، بالصبر والحكمة، فعندما لم يجد العدو من يناكفه، ويستفزه، ليقتل ويدمر، وجد ضالته في مساجد الله من المصلين الآمنين فجعل منهم أسرى وقتلى (نحتسبهم عند ربهم شهداء).
وحتى ينفث ما تبقى من سم الحقد بنابه، نفثه نارا أحرقت آبار النفط (نعمة الله لخلقه) هذه الآبار التي نصف إيرادها يذهب هبات وقروضا لكل البشرية المحتاجة، لذلك أطفأها الله سريعا، وحين نستذكر تلك الأيام نشعر بلطف الله ورعايته شعورا ظاهرا وملموساً، ولله الحمد والمنة، فقد سخر الله للكويت جيوش العالم بعدتها وعتادها، وكان ميدان الحرب بعيدا عن الكويت وأهلها، إننا ككويتيين نعتبرها آية وفضلا من الله ودرسا بأن من كان مع الله كان الله معه.
ولو عدنا للمقارنة بين الغزوين لوجدنا التضاد بكل شيء، أما ما نسمعه بالاخبار بأن دول الغرب وهبت أوكرانيا أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات وفتحت لها أبواب كل مخازن الأسلحة، قائلة لها «هل من مزيد»، وكأنها تصب الزيت على النار، وكأن الغرب يقول سنحارب الروس حتى آخر جندي أوكراني، وآخر مصنع ومدرسة ومبنى ومستشفى أوكراني، ألا يوجد رجل رشيد في هذا العالم يصدع بالحق: فالحرب ليست متكافئة، وميدانها بعاصمة أوكرانيا وليس على حدودها، إن الحكمة غائبة، والميزان مختل، والعواطف غالبة على العقل، ما هكذا تكون السياسة، ولا هكذا تدار الحروب، طرف يخسر حديدا، والآخر يخسر أرواحا، وعالم يتفرج، وآخر ينفخ بالنار، والأمور تنقاد للأسوأ، فاحذروا القادم.

[email protected]

MENAFN12092023000130011022ID1107057852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث