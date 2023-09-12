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السعودية ومجموعة العشرين

9/12/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إذا ذكرنا اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد على مدى يومين في بداية هذا الأسبوع في الهند، فإنه لابد لنا من أن نذكّر بدور المركز المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي جعل منها عضوا مهما في هذه المجموعة يشارك في أطروحاتها واجتماعاتها، فبتقدير الخبراء الاقتصاديين أن دولة المملكة العربية السعودية حققت الكثير من الإنجازات وموقفها أو لنقل تصنيفها العالمي مع مصاف الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، فهي من جهة محددة تفوقت في الكثير من النشاطات الاقتصادية والتنموية، ومن ناحية أخرى نجد أن المملكة حريصة على دفع الجهود الدولية ضمن مجموعة العشرين من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي، وذلك انطلاقا من إيمانها بدور التجارة الدولية كمحفز رئيس للنمو العالمي الشامل، وعامل مهم للمساهمة في تخطي التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
كما أن المملكة تعي دور مجموعة العشرين التي تسعى لتحقيق أفضل درجات التعاون والتنسيق فيما بين المجتمع الدولي بأكمله إيمانا منها بما يحققه التعاون الدولي لتحفيز التدفق الاقتصادي بين الدول كافة. وذلك سعيا لتقديم المساندة والدعم للاقتصاد العالمي بشكل عام ليتم بناء اقتصاد عالمي متين وأكثر استدامة بما يحقق المصلحة والمنفعة العامة لهذا العالم، ويتوجب أن تكون أسس التعاون أمرا مهما لنجاح أي جهد اقتصادي في العالم وعلى رأس تلك الجهود جهود مجموعة العشرين.
من ناحية أخرى نعود هنا للحديث عن إسهامات المملكة العربية السعودية في إنجاح أي مسعى اقتصادي عالمي يحقق الاستدامة في الرؤية والطرح والسعي في العمل الاقتصادي بشكل عام ضمن منظومة موحدة تحقق الرخاء الاقتصادي وتنعم بمخرجاته بصيغة متكاملة. وبما أننا في مقالنا هذا نتحدث عن التوجه الاقتصادي العالمي فإننا لابد من أن نذكر برؤية المملكة القادمة ونقول إنها تسير على الخطى الاقتصادية الصحيحة، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق رؤيتها الاقتصادية بشكل قياسي والسير على الدرب الصحيح لإنجاز المزيد. لقد وصلت المملكة العربية السعودية الى أفضل المراكز والمواقع العالمية ولاتزال تسير نحو تحقيق رؤيتها وفق خطى ثابتة ستحقق النجاح بإذن الله. والله الموفق.

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