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اجتهادات شيطانية

9/12/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هذه الحياة مكابدة، كل الأحياء تصارع فيها صراع البقاء. والإنسان يصارع.. في فكره ومشاعره ومسعاه «لوجوده» ثم يأتي الاجتهاد، تجتهد، تركز، وتوجه جهدك لتنال المطالب، أية مطالب؟ في حياتنا الاستهلاكية والمادية أصبحت معظم المطالب أمورا في الحقيقة سطحية، هامشية، آنية! يحركها الجمهور باسم «الصرعة أو الهبة» تدفعها فكرة «حالنا حال غيرنا» وغايتها «إرضاء الخاطر»، ومفرغة من المتعة!
وسط هذا الخواء الروحي يبحث البعض عن الإثارة فيقدم على أفعال تافهة أو مستهجنة أو خطيرة. لكن لم كل هذا الاجتهاد فيما لا ينفع ولا يرفع؟
الشيطان وجنده يعملون بلا كلل أو ملل لإيقاعك يا ابن آدم، فما بالك لا تجتهد لنفسك؟
بل لماذا وكيف من أين جاء الاعتقاد بأن الاجتهاد للصلاح صار تخلفا وجمودا؟!
من الذي قال إن الانفلات هو السعادة والبهجة؟ وإن الاستمتاع بالحياة يعني أن تفعل كل شيء؟ من دون مبدأ ولا رادع؟ أن تنطلق دون منهجية! حتى تصبح اللامنهجية هي المنهجية - للمقبلين على الحياة! هنا جاء التخبط، وأثمرت اجتهادات الشيطان، عندما غذت الصحبة السيئة هذا الاعتقاد المنحرف حتى ظن المخدوع أنه لا عودة من هذا الطريق المظلم، وحوله عصبة فساد تجره حتى لا يتوقف فيتلمس مخرجا.
أنت المجتهد «لنفسك»، وأنت تختار الخروج مثلما اخترت الدخول، أنت المسؤول عن نفسك وأين تضع جدك ولأي المقاصد اجتهادك.
اجتهد لنفسك، اجتهد لنفسك، اجتهد لنفسك، لا تستسلم لأي عائق أو ناعق، تلك أهواء، انج بنفسك، فالعقبات كثيرة - ومستمرة - ونحن في جهاد ليل نهار، هذا هو الواقع باختصار!
إن الشيطان عندما أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة يرغدان فيها، ونهاهما عن الشجرة، الشيطان ما تراخى وما تحبط، ولا توانى ولا تردد! فصرف انتباههما كله إلى تلكما الشجرة! وحدها، وسط وفرة الأشجار والثمار.
إبليس الموعود بالخلود في النار يجتهد ليخرجنا من كل سلام، ونحن الموعودون بالمغفرة مالنا لا نستغفر؟!
كل يوم نعمة، كل يوم ميلاد جديد، كل يوم، وكل ليلة.
«كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».
ذات مساء سألت والدي - حفظه الله-: أبي.. ألا تعتقد بوجود شيطان كسلان.. «ماله خلق يوسوس»؟
فأجاب بنبرة جازمة: لا أبداً.

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