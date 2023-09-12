استقرار الذهب محليا لليوم الثامن
التاريخ
9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية لليوم
الثامن، وفقا لتسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب تسعيرة اليوم الثلاثاء، فإن سعر بيع غرام
الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات
الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24
و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و34.9 دينار على التوالي.
وتاليا تفاصيل التسعيرة الصادرة لهذا اليوم:
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