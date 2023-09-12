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استقرار الذهب محليا لليوم الثامن

9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية لليوم الثامن، وفقا لتسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب تسعيرة اليوم الثلاثاء، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.3 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.6 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و34.9 دينار على التوالي.

وتاليا تفاصيل التسعيرة الصادرة لهذا اليوم:








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