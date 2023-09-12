Wednesday, 13 September 2023 07:19 GMT

أمنية تقدم 30 دقيقة مجانية للمغرب وليبيا

9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعبيرا عن تضامنها وتعاطفها مع الشعبين الليبي والمغربي بعد الكوارث الطبيعية المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين وأسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين، أعلنت شركة أمنية عن تقديم 30 دقيقة مجانية لجميع عملائها من مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا ولاحقا، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم في كل من المغرب وليبيا.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الشركة، يمكن للمشتركين إضافة الحزمة والاستعلام عن الدقائق المتبقية منها من خلال الرمز #212* و#218*، علما أن الحزمة المجانية يمكن إضافتها مرة واحدة فقط.
وقدم الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشددا على تضامن شركة أمنية الكامل مع الأهل والأشقاء هناك بسبب الكوارث الطبيعية القاسية التي تعرض لها البلدان مؤخرا. وقال سويدان: "بصفتنا أحد أهم مشغلي الاتصالات في المنطقة لم نتوان يوما عن تقديم الدعم والإسناد لأشقائنا العرب لتمكينهم من مواجهة أي ظروف صعبة قد يواجهونها، واليوم نؤكد على التزامنا بتسخير خدمات الاتصالات وتقديم حزمة دقائق مجانية لعملائنا إيمانا منا بأهمية الاتصال والتواصل في مثل هذه الظروف ولتوفير راحة البال والطمأنينة لعملائها كما تعودوا دائما من أمنية".
تأتي هذه المبادرة الإنسانية كجزء من التزام شركة أمنية بتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات التي تعيش ظروفا صعبة، وتؤكد على الدور الاجتماعي الهام الذي تلعبه الشركة في تخفيف المعاناة وبناء جسور التواصل في أوقات الأزمات.



MENAFN12092023000072011014ID1107057848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث