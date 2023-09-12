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تقرير: التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر على التدفقات التجارية

9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






أكد تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية أمس أن التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر على التدفقات التجارية في العالم.
وأضاف التقرير الذي أعلنت عنه المنظمة على هامش المنتدى السنوي العالمي الذي تعقده في جنيف أنه "على الرغم من هذا إلا أن التجارة الدولية ما تزال تزدهر، ما يعني أن الحديث عن التراجع عن العولمة ما يزال غير مدعوم بالبيانات كما يشير التقارير إلى توسع تجارة الخدمات الرقمية".
وتضمن التقرير دراسة العلاقة بين التكامل الاقتصادي وثلاثة تحديات رئيسية تواجه النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي تتضمن، الأمن والمرونة، والفقر والشمول، والاستدامة البيئية.
وأطلقت منظمة التجارة العالمية أمس تقرير التجارة العالمية 2023 تحت عنوان إعادة "العولمة من أجل مستقبل شامل ومستدام".
وقدم التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية مؤشرات حول تجزئة التجارة وأثرها على تراجع النمو والتنمية، كما يستعرض التقرير أيضا النتائج التي يمكن من خلالها زيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع نطاقا.
وأشار التقرير إلى أنه تم بناء النظام الاقتصادي الدولي بعد عام 1945 على فكرة أن الترابط بين الدول من خلال زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية من شأنه أن يعزز السلام والرخاء المشترك، ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه الفكرة موجهة لصانعي السياسات، وساعدت في إرساء الأساس للعالم جديد.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في مقدمتها للتقرير "نشهد حقبة غير مسبوقة من النمو، وارتفاع مستويات المعيشة، والحد من الفقر". و"اليوم هذه الرؤية معرضة للتهديد، كما هو الحال بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي المفتوح الذي يمكن التنبؤ به."
الاقتصادي في المنظمة رالف أوسا قال في مؤتمر صحافي أمس "التوترات الجيوسياسية المتزايدة تزيد المخاوف حول استخدام السياسة التجارية كسلاح". وأضاف "صعود الصين تجاريا أدى إلى فرض ضغوط على العمال في بعض البلدان الصناعية وتباطؤ نمو الصادرات في بعض الاقتصادات الناشئة، كما أثارت أزمة المناخ الشكوك حول ما إذا كانت التجارة الدولية متوافقة مع الحاجة إلى إزالة الكربون من الاقتصاد".
ومع ذلك، يقول أوسا" الحديث عن تراجع العولمة ما يزال غير مدعوم بالبيانات ووصلت التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في عام 2022".



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