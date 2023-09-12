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الترويج السياحي.. لماذا نتوجه لأسواق جديدة؟

9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






بينما تواصل أعداد السياح القادمين إلى المملكة ارتفاعها منذ بداية العام، يؤكد خبراء أن هنالك ضرورة لفتح أسواق جديدة عبر تكثيف الحملات التسويقية.
ويبين خبراء لـ"الغد" أن هنالك أسواقا يمكنها ترويج الأردن سياحيا فيها خصوصا وأن أعداد الزوار القادمين منها ما يزال متواضعا.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود الخصاونة إن" أعداد السياح القادمين إلى المملكة من بعض الأسواق خلال الفترة الماضية كان خجولا".
وزاد "يجب العمل على جذب السياح من بعض الدول مثل الآسيوية وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى الأسواق العربية لا سيما الخليجية التي شهدت تراجعا ملحوظا".
وأضاف الخصاونة "يجب استهداف أسواق جديدة عبر رسم إستراتيجة تسويقية ترويجية من خلال تكثيف دعم الرحلات التعليمية لوكلاء السياحة والسفر في تلك الدول لزيارة الأردن ومواقعها السياحية والأثرية لترتيب برامج سياحية لاستقطاب السياح منها".
وبين أهمية تفعيل وتطوير دور القنصليات والسفارات في تلك الدول وعقد اجتماعات دورية مع القطاع السياحي لغايات فتح الأبواب أمام مواطني تلك الدول لزيارة الأردن.
وأكد الخصاونة ضرورة دعم خطوط الطيران التي تقل السياح من وإلى تلك الدول لتسهيل عملية زيارتهم إلى المملكة مما يساهم مباشرة بتعزيز التنافسية والتأكد من عمل برامج سياحية للأردن.
وقال "الأردن موجود على خريطة السياحة العالمية والتنافسية في ظل التنوع السياحي في المملكة وهو بمثابة ترويج وتسويق لزيارة الأردن".
وأضاف الخصاونة أن "الجمعية جاهزة ومستعدة بالعمل المشترك يدا بيد مع هيئة تنشيط السياحة لترويج الأردن وتعزيز مكانتها السياحية في تلك الدول".
وحاولت "الغد" الاتصال مع هيئة تنشيط السياحة لتوضيح دورها في استقطاب أسواق جديدة إلى الأردن لكن لم يتسن لها الحصول على رد.
وقال الوكيل السياحي سلامة خطار أن "ثمة دورا مهما لهيئة تنشيط السياحة في الترويج والتسويق إلى المملكة لغايات جذب أكبر عدد ممكن من السياح من خلال فتح معارض ونشر مقاطع وصور في وسائل الإعلام في الدولة المراد تسويق الأردن فيها".
وأشار إلى أهمية الأسواق من الدول ذات الدخل المرتفع خاصة دول أوروبا الغربية والشرقية بالإضافة إلى الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية.
وأضاف خطار هذا دور هيئة تنشيط السياحة وهي الذراع التسويقية للمملكة لاستقطاب السياحة إلى الأردن من مختلف دول العالم وهي تمارس عملها الترويجي بشكل جيد".
واتفق رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار مع سابقيه حول أهمية استقطاب أسواق جديدة لزيارة الأردن واثرها المباشر على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
وأكد قعوار أنه يجب التركيز من خلال الحملات التسويقية على الأسواق الجديدة من أوروبا الشرقية.
وأضاف "زيادة رحلات الطيران نقطة ايجابية لتسهيل قدوم السياح الى المملكة".
وأشار قعوار إلى أهمية دور الهيئة في التسويق والترويج للاستقطاب كافة السياح من مختلف دول العالم وتكثيف الحملات التسويقية لتكون المملكة هدفا لسائح من مختلف الدول وهذا ما تقوم بممارسته الهيئة.
ويذكر أن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة من العام الحالي، حققت ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت اكثر من 3.7 مليون زائرا، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 27.5 % عن الفترة نفسها من العام 2019 وهو المقياس للقطاع بعد جائحة كورونا.
وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3.004.8 مليون دينار.



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