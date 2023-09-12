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دراسات لتحديد فرص المنتج الوطني بالأسواق العالمية

9/12/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






بدأت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير" إعداد وتنفذ دراسات متخصصة حول العديد من الأسواق لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، بهدف زيادة وتنويع الصادرات الوطنية وفق ما أكده مدير عام الشركة م. عمر القريوتي.
وأشار القريوتي لـ"الغد"، إلى أن أهم الدراسات التي يتم العمل عليها حاليا تتمحور حول 5 أسواق هي: أميركا، هولندا، استراليا، كوريا الجنوبية، الصين، بهدف الاطلاع على واقع الفرص في مختلف القطاعات الصناعية والتعريف بالمصدر الأردني، وما يتطلبه من أجل الدخول لهذه الأسواق، حيث ستكون معتمدة على أرقام واقعية ومعلومات وبيانات عملية ومباشرة عن تلك الأسواق.
يشار، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.
وقال القريوتي: "إن الشركة بصدد إعداد 40 دراسة ثانوية عن 40 منتج أردني يتم بها توضيح كل ما يتعلق بفرص المنتج في التصدير والمعايير والمتطلبات العالمية المتعلقة بهذا المنتج، لتدعيم معرفة المصدرين الأردنيين بها في العديد من الأسواق".
وبين القريوتي، أن "بيت التصدير" تعمل أيضا على إعداد 5 دراسات جديدة عن 5 منتجات بهدف تعزيز صادرتها عبر التجارة الإلكترونية وتمكينها من دخول أسواق جديدة، خصوصا بعد إطلاق المنصة الشاملة للصادرات الوطنية.
وكانت الشركة، أطلقت أخيرا المنصة الشاملة للصادرات الوطنية، والتي تعمل على توفير معلومات عن الأسواق العربية والإقليمية والعالمية وتوفيرها للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق من خلال، توفير دراسات متنوعة عن الأسواق المختلفة والاستراتيجيات التصديرية العالمية.
وحول برنامج ترويج الصادرات التابع لصندوق دعم وتطوير الصناعة والذي تنفذه الشركة أشار القريوتي، إلى أن الشركة قامت باستقبال 236 طلبا من شركات ترغب بالاستفادة من البرنامج حيث تم تقييم 120 شركة ورقيا، وتم عمل زيارات تقييمية لـ90 شركة، وتم اختيار 75 شركة وإرسال القوائم إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لاستكمال إجراءات التقييم وتقديم الدعم لهذه الشركات.
يشار، إلى أن برنامج ترويج الصادرات يستهدف تقديم منحة مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات ضمن شروط ومعايير محددة.
وأكد القريوتي، أن الشركة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية بما يتواءم مع البرنامج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال الدراسات التي تجريها عن الأسواق، ودعم المشاركة بالمعارض وتقديم الدعم الفني للمصانع بهدف زيادة قدراتهم التصديرية.
وبين، أن الشركة عملت منذ انطلاقها على مساعدة أكثر من 127 شركة للمشاركة في المعارض وتنظيم الجناح الأردني في 11 معرضا دوليا، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض الدولية.
وأشار، إلى قيام الشركة أيضا، بتسجيل 199 شركة مصدرة عبر منصة التصدير التي أطلقتها الشركة وتوفير معلومات حول 350 منتجا تصدرها هذه الشركات، مشيرا إلى وجود 61 مستخدما لأداة التقييم الأولي لجاهزية التصدير، ونشر 50 دراسة عن أسواق عالمية ومنتجات أردنية لها فرص تصديرية، وأيضا نشر 10 دراسات عن التجارة الإلكترونية لمنتجات وأسواق عالمية، وإطلاق حملات توعية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول
العالم.
وبين، أن الشركة قامت أيضا، بإطلاق برامج لبناء قدرات المصدرين الأردنيين حيث قامت بتدريب 107 أشخاص من75 شركة مصدرة، وعقدت 6 ورشات عمل خاصة بالتصدير، و3 جلسات نقاشية للمواضيع التي تهم المصدرين حضرها 129 مشاركا، إضافة إلى إجراء 3 جولات دراسية إلى كل من: هولندا وألمانيا لإطلاع المصدرين على طرق دخول الأسواق الأوروبية وتعريفهم بالمعايير وغيرها من الأمور التي تهم عملية التصدير.



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