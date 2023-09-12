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بارتفاع 271 %.. نصف مليار دينار مدفوعات كليك في شهر

9/12/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






سجلت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام الدفع الفوري الإلكتروني "كليك" حوالي 524 مليون دينار (أي أكثر من نصف مليار دينار) خلال شهر آب (أغسطس) الماضي مع اقتراب عدد مستخدميه إلى حوالي المليون مستخدم، وفقا لتقرير رسمي بداية الأسبوع الحالي.
وأظهر التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن قيمة المدفوعات عبر النظام " كليك" قد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 271 %، وذلك لدى المقارنة بقيمته المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عندما بلغت قرابة 141 مليون دينار.
وأظهر التقرير زيادة قيمة المدفوعات عبر " كليك" على اساس شهري وبنسبة 13.6 % وذلك لدى المقارنة بقيمة المدفوعات من خلاله في الشهر السابق، شهر تموز ( يوليو ) عندما سجلت قرابة 461 مليون دينار.
وأشارت الارقام الواردة في التقرير إلى أن متوسط قيمة الحركات عبر " كليك" في شهر آب (أغسطس) الماضي بلغ 176 دينارا.
وبينت بأن خدمة " تحويل الأموال "استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة المعاملات عبر نظام " كليك" في شهر آب (اغسطس) الماضي بحوالي
83.9 %، عندما سجلت قرابة 439 مليون دينار.
وذكر التقرير بأن خدمة " المشتريات" سجلت نسبة 16.1 % من إجمالي قيمة المعاملات عبر " كليك" عندما سجلت قرابة 84 مليون دينار.
و"كليك" هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، والذي أطلقته شركة جوباك في حزيران (يونيو) من العام 2020، ويتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية الأردن بشكل فوري ومجاني حالياً، وعلى صعيد متصل بينت الأرقام الرسمية ان عدد الحركات عبر نظام " كليك" في شهر آب (اغسطس) قد سجلت قرابة 3 ملايين حركة كان معظمها لخدمة تحويل الأموال.
وأكد التقرير ارتفاع عدد الحركات عبر النظام بنسبة كبيرة بلغت
332 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة على النظام خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واشار التقرير الى ان عدد الحركات عبر " كليك" زاد على اساس شهري بنسبة 16 % وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجلة في شهر تموز (يوليو) والذي بلغ وقتها قرابة 2.6 مليون حركة.
وبين التقرير بان خدمة " تحويل الاموال" استحوذت على نسبة 98 % من اجمالي حركات " كليك" خلال شهر آب الماضي، والنسبة الباقية 11 % كانت لخدمة " المشتريات".
وبلغ عدد مستخدمي نظام "كليك" 970 ألف مستخدم بنهاية الشهر الماضي 94.9 بالمائة منهم من الأردنيين.
أما التصنيف بحسب الجنس فشكل الذكور 61 بالمائة من مستخدمي "كليك" والنسبة الباقية للإناث.
ومن جهة اخرى أظهر التقرير بأن نسبة تصل إلى 98.8 % من مستخدمي كليك هم من الأفراد.



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